 90+ Gerilim – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    90+ Gerilim

    90+ Gerilim

    Fenerbahçeli futbolcular bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevinci yaşarken, Volkan’ın hedefinde Sabri vardı: “Gel burada üçlü çektir.”

    Kadıköy'de dün gece maç öncesi ve sonrasına iki isim damga vurdu. Başlangıç düdüğü öncesi tokalaşmayan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, maçın ardından da birbirlerine girdi. Seremoni sırasında birbirlerini es geçen ikili, bitiş düdüğünün ardından orta alanda karşı karşıya gelince fitil ateşlendi. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı sırada iki oyuncu bir anda birbirleriyle atışmaya başladı. Çetinkaya'ya şikayet etti MAÇ öncesi taraftarlarına üçlü çektiren Sabri'ye, "Gel burada üçlü çekelim" diyen Volkan, Galatasaraylı oyuncudan sert bir karşılık aldı. İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik kısa sürede son bulurken, Sabri'nin yaşananları Fenerbahçe Genel Menajeri Hasan Çetinkaya'ya anlattığı öğrenildi. Bu arada iki oyuncu arasındaki husumet, 2014'te Kadıköy'de oynanan derbide başlamıştı.

    'BİZ BUNA ALIŞTIK ONLAR DA ALIŞSIN'
    Sarı-lacivertlilerin 1 numarası maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı. "Maziye bakıldığında G.Saray'ın, Fenerbahçe'yi yenmezi zor" diyen tecrübeli kaleci, "Biz buna alıştık, onlar da alışmalı. Maç öncesi başkanı, hocası, taraftarı herkes bir şey söyledi, biz söylemedik. Beraberliğe sevinen takımların böyle konuşmaması lazım. Galibiyetin dışında kimsenin kırılmadığı, üzülmediği güzel bir derbi oldu. Bugün yere bile yatmadım. En büyük sevinci de taraftarlarımız hak ediyor. Biz onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimse bilmişlik tasladığımı düşünmesin. Tecrübemle, burada 15 yıl boyunca yaşadıklarımla konuşuyorum; ben olduğum sürece bu gelenek devam edecek" dedi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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