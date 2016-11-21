90+ Gerilim
Fenerbahçeli futbolcular bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevinci yaşarken, Volkan’ın hedefinde Sabri vardı: “Gel burada üçlü çektir.”
'BİZ BUNA ALIŞTIK ONLAR DA ALIŞSIN'
Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Volkan Demirel maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı. "Maziye bakıldığında G.Saray'ın, Fenerbahçe'yi yenmezi zor" diyen tecrübeli kaleci, "Biz buna alıştık, onlar da alışmalı. Maç öncesi başkanı, hocası, taraftarı herkes bir şey söyledi, biz söylemedik. Beraberliğe sevinen takımların böyle konuşmaması lazım. Galibiyetin dışında kimsenin kırılmadığı, üzülmediği güzel bir derbi oldu. Bugün yere bile yatmadım. En büyük sevinci de taraftarlarımız hak ediyor. Biz onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimse bilmişlik tasladığımı düşünmesin. Tecrübemle, burada 15 yıl boyunca yaşadıklarımla konuşuyorum; ben olduğum sürece bu gelenek devam edecek" dedi.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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