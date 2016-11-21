500 milyon $'a gitti!

2017-2018'den itibaren 5 sezonluk Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları ihalesini Digiturk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında aldı.

TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ihaleye şartname alan 5 kuruluştan Digiturk ve Turkcell Superonline şirketleri katıldı. Turkcell, sadece mobil yayın haklarını içeren C paketine teklif verirken, Digiturk şirketi ise tüm yayın haklarını içeren D paketine yıllık 500 milyon dolar + KDV, yani yaklaşık 600 milyon dolar teklif vererek ihaleyi kazandı. Digiturk'ün teklifte bulunduğu D paketinde Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları, yurt dışı satışı, radyo, özet, bant ve mobil hakları bulunuyor.