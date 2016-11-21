500 milyon $'a gitti!
2017-2018'den itibaren 5 sezonluk Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları ihalesini Digiturk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında aldı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:25
- Florya’da ‘istifa’ sesleri
Toplam 19
Yorum
BABACAN ÜNAL BAŞKAN KURTAR BİZİ....
- Florya’da ‘istifa’ sesleri
Toplam 19
Yorum
babacan FATİH TERİM GALATASARAYI BU HELE SOKMUŞTUR.MİLLİ TAKIMIN HALİ ORTADAYEKEN HALEN FATİH TERİM SESİ GELİYORSA YENİLGİDE FATİH TERİMİN ETKİSİNİ İRDELEMEK LAZIM. FATİH TERİMİ TÜRKİYE FUTBULUNDA BİLE İSTENMEZKEN NEDEN GS DE OLSUN Kİ........
- Lens’in yerine Kerim!
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ_1977 23 YAŞINDA Kİ BİR FUTBOLCU KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ VE EN İYİ ZAMANLARINI YAŞIYOR OLMASI LAZIMKEN BİR TÜRLÜ VİTESİ YÜKSELTEMEDİ KERİM FREİ.BULDUĞU FIRSATLARIDA İYİ DEĞERLENDİREDİ MALESEF..
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