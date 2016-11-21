19.00 | Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de bu sezon maç kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Çaykur Rizespor karşısında kazanmayı amaçlayan Medipol Başakşehir, Adanaspor'u mağlup ederek 27 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Beşiktaş'tan zirvedeki yerini geri almayı hedefliyor. Turuncu-lacivertlilerin alacağı bir beraberlik de averajı Beşiktaş'tan iyi olduğu için haftayı lider kapamasını sağlayacak.

Çaykur Rizespor ise oynadığı 10 maçta topladığı 10 puanla, 11. haftaya 14. sırada girdi.Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetiyor.

19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi.Bu sezon yaptığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da yenilmemişti.İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

STAT: BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

SAAT: 19.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Yalçın Ayhan, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal.

ÇAYKUR RİZESPOR: Abdoulaye Diallo, Mohamed Ali Yaakoubi, Dhurgham Ismail, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Ahmet İlhan Özek, Davide Petrucci, Jakob Jantscher, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Leonard Kweuke.



