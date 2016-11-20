 Timsah takıldı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Timsah takıldı

    Timsah takıldı

    ’de zirve takibini sürdüren alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisar önünde ikinci yarıda baskılı oynadı ancak galibiyet golünü atamadı.

    'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Bursaspor sahasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında konuk Ege temsilcisi geliştirdiği ani ataklarla daha etkili oldu ancak rodallega iki net pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarıda ise Bursaspor iç saha avantajını kullanarak rakibi üzerinde baskı kurdu ama galibiyet golünü atamadı. Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde puanını 21 yaparak 3. sıradaki yerinde kaldı. Akhisar Belediyespor 16 puanla 16. sıraya yükseldi. Bursaspor önümüzdeki hafta Galatasaray'ın konuğu olacak.

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    ATATÜRK STADI'NA VEDA
    Bursasporlular, yıkımına başlanılan 'na son kez girerek meşalelerle coşkulu tezahüratlar yaptı. "Atatürk Stadı onurumuzdur" tezahüratları yapan taraftarlar eski mabedlerine veda ettiler.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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