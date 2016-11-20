 Osmanlıspor hayat buldu – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    hayat buldu

    Osmanlıspor hayat buldu

    Avrupa'da destan üstüne destan yazan ancak 'de 6 haftadır galibiyete hasret kalan , evinde ağırladığı 'u 2-0 yenerek 3 puan özlemini giderdi.

    İlk yarıyı Pierre Webo (8) ve Musa Çağıran'ın (34) golleriyle 2-0 önde kapayan başkent temsilcisi, ikinci 45 dakikada oyunu rölantiye alarak dinlenmeye çekildi. Puanını 15'e yükselten , önümüzdeki hafta Konya deplasmanına çıkacak. 11 puanda kalan Alanya ise Kayserispor'u ağırlaycak.

    'GÜZEL BİR GALİBİYET'
    Avrupa'da bileği bükülmeyen Osmanlıspor'un teknik patronu Mustafa Reşit Akçay, "Uzun süredir kazanamıyorduk. Önümüze bakmak adına güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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