Muslera Avcısı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiyi Fenerbahçe Robin Van Persie'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Advocaat yönetiminde Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran sarı lacivertliler bu galibiyetle puan tablosunda da Galatasaray'ın üstüne çıktı. F.Bahçe kötü başladığı ve 'ligden koptu' yorumları yaptığı sezonda derbi zaferiyle puanını 21'e çıkardı ve 20 puanlı G.Saray'ın 2 basamak üzerinde 3. sıraya yükseldi.

Evinde son 17 yıldır ezeli rakibine kaybetmeyen Fenerbahçe bu zaferle seriyi 18 yıla çıkarmış oldu.





VAN PERSIE 45'TE AĞLARI HAVALANDIRDI

Fenerbahçe maçın ilk düdüğüyle birlikte Riekerink'in ekibine karşı üstünlük sağlarken üstünlük sayısını ilk yarının son saniyelerinde Robin Van Persie'yle buldu. Şener'in sağ kanattan yerden ortasında tek vuruşla Muslera'yı mağlup eden Van Persie skoru 1-0'a taşıdı.

EREN DERDİYOK SAKATLANDI

65'te Sneijder'in yerine Podolski oyuna dahil oldu. 70. dakikada Galatasaray'da, Serdar Aziz ile birlikte hava topuna çıkan Eren Derdiyok takım arkadaşının dirsek müdahalesi sonrası şanssız biçimde sakatlandı. Sahaya giren sağlık ekipleri Eren'in dilini tuttular. Oyuna devam edemeyen Eren sedyeyle saha kenarına alınırken golcü oyuncunun yerine Cavanda girdi.





KADIKÖY'DE PENALTI VE İKİNCİ GOL!

76. dakikada Serdar Aziz ceza sahasında Josef de Souza'yı düşürünce hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hollandalı yıldız bir kez daha Muslera'yı mağlup ederken Kadıköy'de tribünler ikinci golün coşkusunu yaşadı. Maçın son bölümünde Fenerbahçe tribünlerinden 'oley, oley' sesleri yükselirken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE BOŞ KOLTUK YOKTU

Fenerbahçeli taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi ve bu sezon ilk kez tribünlerin tamamını doldurdu.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda tribünlerin tamamını dolduramayan sarı-lacivertli taraftarlar, derbinin biletlerini ise günler öncesinden tüketti.

Maçın başında takımlarına büyük destek veren Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray aleyhine ise tezahüratlarda bulundu. Uzun bir süre sonra Galatasaray taraftarının da geldiği Kadıköy'de maçtan önce iki takım taraftarları arasında tezahüratlarla atışmalar da yaşandı.

Taraftarlar maç başlamadan iki kale arkasında büyük Fenerbahçe bayrağıyla Maraton Tribünü'nde "Herkes Haddini Bilecek" yazılı dev bir bayrak açtı.

Öte yandan iki takımı oyuncuları da 15 Temmuz Derneği'nin "15 Temmuz'u Unutmayacağız" yazılı pankartını birlikte taşıyarak sahaya çıktı.

SELÇUK İNAN KESİK YEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk 10 maçının da başlangıç kadrosunda bulunan Selçuk İnan, Fenerbahçe derbisinde kesik yedi.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe karşılaşmasında teknik direktör Riekerink'in tercihleri arasına giremezken, onun pozisyonunda Nigel de Jong forma giydi.



OZAN TUFAN DERBİYE YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, hafta içi takımla çalışmasına rağmen sakatlığını tam atlatamadığı için kadroya alınmadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim'de İzlanda'yla deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Ozan Tufan hafta için takımla çalışmalara başladı. Derbi kadrosunda olması beklenen Ozan, hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna dahil edilmedi ve bu sabah tesislerden ayrıldı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Gregory van der Wiel de kadroda bulunmadı.

YEDEK KULÜBESİNDE 5 HÜCUMCU

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde hücum ağırlıklı 5 oyuncu yer aldı.

Kaleci Fabiano Ribeiro dışında Advocaat, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle yedek kulübesini oluşturmakta zorlandı.

Fenerbahçe'nin yedekleri arasında stoper bölgesinde oynayacak futbolcu bulunmazken, savunmacı olarak sadece sol bek İsmail Köybaşı yedekler arasında bekledi. Advocaat kulübede hücuma dönük orta saha oyuncusu Salih Uçan, kanatta forma giyen Miroslav Stoch ile forvetler Chahechouhe, Emmanuel Emenike ve Fernandao'yu yanında oturttu.

GALATASARAY TARAFTARI, 6 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçlarda taraftarlar için uygulanan deplasman yasağının sona ermesiyle, sarı-kırmızılı futbolseverler 6 yıl sonra Kadıköy'de bir derbiyi izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında en son, 2010-2011 sezonunun 9. haftasında 24 Ekim 2010 tarihinde yapılan derbiyi takip etmişti. Sarı-lacivertliler, aradan geçen 2 bin 219 günün ardından Ülker Stadı yeniden Galatasaray taraftarlarını konuk etti. Fenerbahçe deplasmanına gelen 2 bin 300 Galatasaray taraftarı, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Galatasaraylı oyuncular, müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarların olduğu bölüme gelerek selamladı.