Karabük kaçtı Kasımpaşa kovaladı
Spor Toto Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Karabükspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Serkan Çınar'ın yönettiği maçın 4. dakikasında Olafur Skulason'la öne geçen konuk ekibe Kasımpaşa 13. dakikada Andre Castro'yla karşılık verdi.
Karabükspor 31. dakikada Barış Başdaş'la 2-1 öne geçerken Kasımpaşa'da 73. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Titi maça yeniden denge getirdi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Kasımpaşa ile Karabükspor 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından ligde 8. sırada bulunan Karabükspor 14, 9. sıradaki Kasımpaşa ise 12 puana yükseldi.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:59
- ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’
Toplam 8
Yorum
BUYÜK BAŞKANLAR CUMHUR BAŞKANI VE FENERBAHÇE BAŞKANI bu ülkede olan vatan hainlerine karşı dik duran İKİLİ helâl olsun size başımızdan eksik etmesin ALAHIM
- Futbol bayramı
Toplam 25
Yorum
Sneijder_W Febe Anadolu takımı gibi defans yapıp kontra dan gol arayacak. Göreceksiniz. Ve hakem Galatasaray'ı katledecek. Ama buna rağmen Dünya alem Türkiye'nin en büyük takımı neden Galatasaray neden müzesi dolu olan takım Galatasaray bu maçı izleyince anlayacak.
- Lens'ten umutlandıran paylaşım
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Bruma'nın 3'te biri değil.
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