 Karabük kaçtı Kasımpaşa kovaladı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Karabük kaçtı Kasımpaşa kovaladı

    Karabük kaçtı Kasımpaşa kovaladı

    Spor Toto Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Karabükspor'u konuk etti.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Serkan Çınar'ın yönettiği maçın 4. dakikasında Olafur Skulason'la öne geçen konuk ekibe Kasımpaşa 13. dakikada Andre Castro'yla karşılık verdi.

    Karabükspor 31. dakikada Barış Başdaş'la 2-1 öne geçerken Kasımpaşa'da 73. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Titi maça yeniden denge getirdi.

    Karşılaşmanın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Kasımpaşa ile Karabükspor 2-2 berabere kaldı.

    Bu sonucun ardından ligde 8. sırada bulunan Karabükspor 14, 9. sıradaki Kasımpaşa ise 12 puana yükseldi.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:59
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