İlk zafer Aslan’ın, genel üstünlük Fenerbahçe’nin
İki takım tarihte 384. kez karşı karşıya gelecek.
EN AZ 14, EN ÇOK 70 BİN 125 KİŞİ
Derbilerde en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.
KARMA TAKIM: 'FENERSARAY'
Takımlar, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, 3. maçı "F.Bahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar. Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.
45'TE 35 KIRMIZI!
İkili arasındaki son karşılaşmalarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. 34'ü lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 45 randevuda hakemler toplam 35 kırmızı, 259 da sarı kart kullandı. G.Saraylı futbolcular 18, F.Bahçeliler ise 17 kırmızı kart gördü.
KASIM DERBİLERİNDE KANARYA ÜSTÜN
Derbi öncesinde ev sahibi takımın kasım ayında oynanan mücadelelerle üstünlüğü bulunuyor. İki ekip, kasımda daha önce 27 kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine karşı galibiyet sayısında 14-5 üstünlük kurarken, taraflar 8 maçta ise eşitliği bozamadılar.
DERBİ GEDİKLİLERİ
En çok derbi oynayan Volkan ve Sabri.
İki takımın mevcut kadrosunda bulunan futbolcular arasında Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinde en fazla sarı-lacivertli file bekçisi Volkan Demirel görev yaptı. Tecrübeli kaleci, sarı- lacivertli formayla daha önce Galatasaray'a karşı 30 derbiye çıktı. Volkan, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. Galatasaray'da en çok Fenerbahçe derbisi gören isim ise Sabri Sarıoğlu oldu. 24 karşılaşmada ter döken tecrübeli sağ bek, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu isimleri 18 maçla Hakan Balta ve 12 maçla Mehmet Topal izledi.
CELAL İBRAHİM, CEMİL GÜRGEN, METİN OKTAY
Rekabette şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu. Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdiler.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:53
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
İlk zafer Aslan’ın, genel üstünlük Fenerbahçe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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