 İlk zafer Aslan’ın, genel üstünlük Fenerbahçe’nin – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İlk zafer Aslan’ın, genel üstünlük ’nin

    İlk zafer Aslan’ın, genel üstünlük Fenerbahçe’nin

    İki takım tarihte 384. kez karşı karşıya gelecek.

    Eski adıyla Papazın Çayırı olarak bilinen yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 107 yıllık rekabette, sarı-lacivertliler 144' sarı-kırmızılı ekip de 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 48-33 avantaj sağladı.

    EN AZ 14, EN ÇOK 70 BİN 125 KİŞİ
    Derbilerde en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

    KARMA TAKIM: 'FENERSARAY'
    Takımlar, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, 3. maçı "F.Bahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar. Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

    45'TE 35 KIRMIZI!
    İkili arasındaki son karşılaşmalarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. 34'ü lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 45 randevuda hakemler toplam 35 kırmızı, 259 da sarı kart kullandı. G.Saraylı futbolcular 18, F.Bahçeliler ise 17 kırmızı kart gördü.

    KASIM DERBİLERİNDE KANARYA ÜSTÜN
    Derbi öncesinde ev sahibi takımın kasım ayında oynanan mücadelelerle üstünlüğü bulunuyor. İki ekip, kasımda daha önce 27 kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine karşı galibiyet sayısında 14-5 üstünlük kurarken, taraflar 8 maçta ise eşitliği bozamadılar.

    DERBİ GEDİKLİLERİ
    En çok derbi oynayan Volkan ve Sabri.
    İki takımın mevcut kadrosunda bulunan futbolcular arasında Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinde en fazla sarı-lacivertli file bekçisi Volkan Demirel görev yaptı. Tecrübeli kaleci, sarı- lacivertli formayla daha önce 'a karşı 30 derbiye çıktı. Volkan, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. Galatasaray'da en çok derbisi gören isim ise Sabri Sarıoğlu oldu. 24 karşılaşmada ter döken tecrübeli sağ bek, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu isimleri 18 maçla Hakan Balta ve 12 maçla Mehmet Topal izledi.

    CELAL İBRAHİM, CEMİL GÜRGEN, METİN OKTAY
    Rekabette şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu. Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdiler.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk zafer Aslan’ın, genel üstünlük Fenerbahçe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.