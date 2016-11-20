 Gençlerbirliği'nden 4 dakikada galibiyet – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Gençlerbirliği'nden 4 dakikada galibiyet

    Gençlerbirliği'nden 4 dakikada galibiyet

    Gençlerbirliği, Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi: 2-0

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği 76 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise kötü gidişe dur diyemedi ve 9 puanla haftayı 17. sırada tamamladı.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:02
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