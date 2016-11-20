Gençlerbirliği'nden 4 dakikada galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği 76 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise kötü gidişe dur diyemedi ve 9 puanla haftayı 17. sırada tamamladı.