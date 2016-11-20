 Gaziantep’e ‘Kocaman’ şok – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Gaziantep’e ‘Kocaman’ şok

    Gaziantep’e ‘Kocaman’ şok

    'de 11. haftanın ilk maçında sahasında 'a 3-0 mağlup oldu.

    Kamil Ocak Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 'un gollerini 15. ve 60. dakikalarda Bajic ve 76. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 16'ya çıkartırken 11 puanda kaldı. maçtan sonra Gaziantepspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti.

    RİAD BAJİC FIRTINASI
    A.Konyaspor adına bu sezon Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim Riad Bajic oldu. Boşnak oyuncu takımı adına bu sezon 6 gol atıp arkadaşlarına 1 asist yapmayı başardı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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