Futbol bayramı
Saat 20.00’de zaman duracak. Ligin iki lokomotifi Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. 950 milyon liralık derbide Fener zafer serisini 4’e çıkarmaya, G.Saray da 17 yıllık hasreti bitirmeye çalışacak.
Fenerbahçe, maçı kazanarak galibiyet serisini 4'e çıkarmak, Aslan da 17 yıl sonra Kadıköy'den zaferle dönmek istiyor.
Derbi maçı ayrıca ligin kadro değeri olarak en pahalı 3 takımından ikisini karşı karşıya getirecek. 564 milyon lira değerindeki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından en pahalı 3. takım olan Galatasaray'ın (384 milyon lira) kapışması 950 milyon lirayı bulacak.
EN PAHALILAR SOW VE MUSLERA
Sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow, 47 milyon TL ile verilerde takımın en değerli oyuncusu olarak yer alırken, sarı-kırmızılı takımda ise Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera 50 milyon liralık değeriyle ön plana çıkıyor.
383 KARŞILAŞMANIN 73'Ü 1-0 BİTTİ
İki takımın 107 yıllık geçmişinde, geride kalan 383 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Ezeli rekabette tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı. Geride kalan derbilerde en farklı skorlu galibiyeti, 1911'de 7-0'lık sonuçla G.Saray aldı.
EN GOLCÜ SNEİJDER
İki dev ekibin bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 6'sı rekabette gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Selçuk İnan (3), Wesley Sneijder (3), Hakan Balta (2) ve Lucas Podolski; Fenerbahçe'de ise Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk derbilerde gol atmayı başardı
DERBİYE BASIN İLGİSİ
Derbiye yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi her zamanki gibi yüksek oldu. Maça 167 yazar ve muhabir, 26 kameraman, 72 de foto muhabiri olmak üzere toplam 265 gazetecinin akreditasyon yaptığı bildirildi. Akredite yapılanlar arasında Çin, Norveç, Hollanda, Avusturya ve İtalya'dan da 8 medya çalışanı var.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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