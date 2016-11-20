F.Bahçe'den derbi tişörtü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini 18 yıla çıkaran Fenerbahçe'den beklenen haber geldi. Sar-lacivertlilerde bir klasik haline gelen derbi tişörtü, maçtan hemen sonra duyuruldu. 'Hello KITTY' temalı tişörtte 'Aslan kedigillerdendir' ifadesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada: "Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta: 'Aslan, kedigillerdendir' ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada: "Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta: 'Aslan, kedigillerdendir' ifadeleri kullanıldı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
F.Bahçe'den derbi tişörtü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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