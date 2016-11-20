 Dünyaya örnek olun – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Dünyaya örnek olun

    Dünyaya örnek olun

    : “Derbi şölen havasında geçsin. Yenikapı Ruhu yeşil sahalarda da devam etsin”

    'deki - derbisi öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bir açıklamada bulundu. Bakan Kılıç "Bu önemli maçın bir şölen havasında geçmesini diliyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bu maçın dünyaya örnek olmasını diliyorum. Bu maç sadece Türkiye'de değil, yurt dışından da takip edilecek. Sahadaki mücadelesiyle, tribünlerdeki dostluk görüntüleriyle dünyaya örnek olmalıyız. Her iki takımın taraftarlarına, yöneticilerine, futbolcularına büyük sorumluluk düşüyor. Turgay Şeren Sezonu'nun adına yakışan bir havada geçsin" ifadelerini kullandı.

    AY-YILDIZI UNUTMAYIN
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu: "İki takımımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerilerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Yenikapı Ruhu'na uygun bir havada geçsin. Derbinin, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

    ŞEREN SEZONUNA YAKIŞMALI...
    , dev derbideki görüntülerin mutlaka efsane eldivenin adının verildiği Turgay Şeren Sezonu'na yakışır şekilde olması gerektiğini söyledi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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