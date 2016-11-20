Dünyaya örnek olun
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: “Derbi şölen havasında geçsin. Yenikapı Ruhu yeşil sahalarda da devam etsin”
AY-YILDIZI UNUTMAYIN
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu: "İki takımımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerilerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Yenikapı Ruhu'na uygun bir havada geçsin. Derbinin, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."
ŞEREN SEZONUNA YAKIŞMALI...
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dev derbideki görüntülerin mutlaka efsane eldivenin adının verildiği Turgay Şeren Sezonu'na yakışır şekilde olması gerektiğini söyledi.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:19
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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