Derbinin tartışmalı pozisyonu

Karşılaşmanın 37. dakikasında Tolga Ciğerci ceza alanı dışından bir şut denedi. Vuruşu Sktrtel'den döndü. Bu pozisyonda topun Skrtel'in elinden döndüğü itirazları geldi. Ancak hakem Cüneyt Çakır oyunu sürdürdü.