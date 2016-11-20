 Derbinin tartışmalı pozisyonu – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Derbinin tartışmalı pozisyonu

    Derbinin tartışmalı pozisyonu

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide penaltı tartışmaları yaşandı.

    Karşılaşmanın 37. dakikasında Tolga Ciğerci ceza alanı dışından bir şut denedi. Vuruşu Sktrtel'den döndü. Bu pozisyonda topun Skrtel'in elinden döndüğü itirazları geldi. Ancak hakem Cüneyt Çakır oyunu sürdürdü.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbinin tartışmalı pozisyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.