Derbinin tartışmalı pozisyonu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide penaltı tartışmaları yaşandı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Tolga Ciğerci ceza alanı dışından bir şut denedi. Vuruşu Sktrtel'den döndü. Bu pozisyonda topun Skrtel'in elinden döndüğü itirazları geldi. Ancak hakem Cüneyt Çakır oyunu sürdürdü.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:09
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
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