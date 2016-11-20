CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'deki müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Fenerbahçe, maçı kazanarak galibiyet serisini 4'e çıkarmak, Aslan da 17 yıl sonra Kadıköy'den zaferle dönmek istiyor.

Derbi maçı ayrıca ligin kadro değeri olarak en pahalı 3 takımından ikisini karşı karşıya getirecek. 564 milyon lira değerindeki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından en pahalı 3. takım olan Galatasaray'ın (384 milyon lira) kapışması 950 milyon lirayı bulacak.



STAT: Ülker

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, van Persie, Sow.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Tolga, de Jong, Sinan, Sneijder, Bruma, Derdiyok.