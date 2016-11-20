CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Galatasaray
Ligin iki lokomotifi Kadıköy’de kozlarını paylaşıyor. 950 milyon liralık derbide Fener zafer serisini 4’e çıkarma, G.Saray da 17 yıllık hasreti bitirme hedefinde.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'deki müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Fenerbahçe, maçı kazanarak galibiyet serisini 4'e çıkarmak, Aslan da 17 yıl sonra Kadıköy'den zaferle dönmek istiyor.
Derbi maçı ayrıca ligin kadro değeri olarak en pahalı 3 takımından ikisini karşı karşıya getirecek. 564 milyon lira değerindeki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından en pahalı 3. takım olan Galatasaray'ın (384 milyon lira) kapışması 950 milyon lirayı bulacak.
STAT: Ülker
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, van Persie, Sow.
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Tolga, de Jong, Sinan, Sneijder, Bruma, Derdiyok.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:59
- Böyle penaltı olmaz
Toplam 37
Yorum
Sadullah Salih uçan sen kendi macına bak, sonucu değistirmemiş bumuyani
- Maçın hemen ardından söyledi
Toplam 3
Yorum
buda enterasan ya gs kotuydu siz onlardan daha kotuydunuz,sanki baya mac oynamislar gibi,sadece 3 puan,ne gs taraftari ne fb taraftari maci begenmemistir,bu iki takim mi sampiyonluga oynayacak,ancak birbirinizle oynarsiniz siz :)))))
- Maçın hemen ardından söyledi
Toplam 3
Yorum
emektar fb.li volkan emekli vaktin geldi. gençlere yol aç.
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