 "Bu sonucu hak ettik" – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    "Bu sonucu hak ettik"

    "Bu sonucu hak ettik"

    Derbide F.Bahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink maçtan sonra açıklamalar yaptı.

    Yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı hoca şu ifadeleri kullandı:

    "DEFANSTA İYİYDİK, HÜCUM EDEMEDİK"
    "Daha önce de dile getirdim takıma güvenim maça çıkarken güvenimiz üst düzeydeydi. ilk yarıya bakıldığında kalitemizi sahaya yansıtamadık. Defansif olarak iyiydik diyebilirim yenilen goller 2 bireysel hatadan geldi. Ancak ofansif anlamda sıkıntı yaşadık. Pozisyon üretemedik. İlk golün geliş zamanı da bizi sıkıntıya soktu ve akabinde 2-0 mağlup olduk."

    "BU SONUCU HAK ETTİK"
    Galatasaray'daki iyi gidişin bozulmasının nedeninin sorulması üzerine Riekerink, "Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş olabiliriz. Ama bu 3 maç birbirinden farklı, onları ayırmak lazım. Sahamızda kaybettiğimiz 2 maçı tamamen hak eden bir G.Saray vardı. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakipten daha iyiydik ama bu maçı kesinlikle hak etmedik."

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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