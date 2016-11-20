"Bu sonucu hak ettik"
Derbide F.Bahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink maçtan sonra açıklamalar yaptı.
Yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı hoca şu ifadeleri kullandı:
"DEFANSTA İYİYDİK, HÜCUM EDEMEDİK"
"Daha önce de dile getirdim takıma güvenim maça çıkarken güvenimiz üst düzeydeydi. ilk yarıya bakıldığında kalitemizi sahaya yansıtamadık. Defansif olarak iyiydik diyebilirim yenilen goller 2 bireysel hatadan geldi. Ancak ofansif anlamda sıkıntı yaşadık. Pozisyon üretemedik. İlk golün geliş zamanı da bizi sıkıntıya soktu ve akabinde 2-0 mağlup olduk."
"BU SONUCU HAK ETTİK"
Galatasaray'daki iyi gidişin bozulmasının nedeninin sorulması üzerine Riekerink, "Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş olabiliriz. Ama bu 3 maç birbirinden farklı, onları ayırmak lazım. Sahamızda kaybettiğimiz 2 maçı tamamen hak eden bir G.Saray vardı. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakipten daha iyiydik ama bu maçı kesinlikle hak etmedik."
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:20
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
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