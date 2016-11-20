"Bu sonucu hak ettik"

Yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı hoca şu ifadeleri kullandı:



"DEFANSTA İYİYDİK, HÜCUM EDEMEDİK"

"Daha önce de dile getirdim takıma güvenim maça çıkarken güvenimiz üst düzeydeydi. ilk yarıya bakıldığında kalitemizi sahaya yansıtamadık. Defansif olarak iyiydik diyebilirim yenilen goller 2 bireysel hatadan geldi. Ancak ofansif anlamda sıkıntı yaşadık. Pozisyon üretemedik. İlk golün geliş zamanı da bizi sıkıntıya soktu ve akabinde 2-0 mağlup olduk."



"BU SONUCU HAK ETTİK"

Galatasaray'daki iyi gidişin bozulmasının nedeninin sorulması üzerine Riekerink, "Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş olabiliriz. Ama bu 3 maç birbirinden farklı, onları ayırmak lazım. Sahamızda kaybettiğimiz 2 maçı tamamen hak eden bir G.Saray vardı. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakipten daha iyiydik ama bu maçı kesinlikle hak etmedik."