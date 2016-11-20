Beşiktaşlı oyunculardan derbi paylaşımı
Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bir arada izledi
Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelirken Beşiktaşlı futbolcular televizyon başındaydı.
Siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Olcay Şahan, Instagram hesabından "Keyif" yazarak aşağıdaki mesajı paylaştı:
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:20
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
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