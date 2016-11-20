 Beşiktaşlı oyunculardan derbi paylaşımı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Beşiktaşlı oyunculardan derbi paylaşımı

    Beşiktaşlı oyunculardan derbi paylaşımı

    Beşiktaşlı futbolcular -Galatasaray derbisini bir arada izledi

    ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelirken Beşiktaşlı futbolcular televizyon başındaydı.

    Siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Olcay Şahan, Instagram hesabından "Keyif" yazarak aşağıdaki mesajı paylaştı:

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
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