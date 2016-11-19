Osmanlıspor evinde kazandı!

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Muhammed Bayır'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı altıpas içindeki Webo'ya aktardı. Bu futbolcu vole vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-0

16. dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topla buluşan Guerrier'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada geriden atılan pasla ceza alanı önünde topla buluşan Ndiaye kaleciyi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada ceza alanı içinde Ndiaye-Delarge paslaşmasında top son olarak Delarge'in önünde kaldı. Bu futbolcu topu Webo'ya aktarmak isterken kaleci Zlamal araya girerek tehlikeyi önledi.

34. dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında Numan Çürüksu'dan seken top ceza alanı içinde Musa Çağıran'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

45. dakikada kendi çabasıyla topu getiren Musa Çağıran, kaleyi karşısına alınca şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Osmanlıspor üstünlüğünde sona erdi.

58. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı önünden attığı sert şutta top az farkla yandan dışarı gitti.

60. dakikada Pinto'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

62. dakikada Suley'in penaltı noktasının gerisine yaptığı ortada topla buluşan Candeias'ın yerden sert şutunda, kaleci Karcemarkas topu iki hamlede kontrol etti.

71. dakikada Guerrier'in ceza alanına yaptığı ortada Ba'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

74. dakikada Musa Çağıran'ın ceza alanı dışından attığı sert şutta top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.





Stat: Osmanlı

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Regattin (Dk. 64 Erdal Kılıçaslan), Musa Çağıran, Mehmet Güven, Delarge (Dk. 83 Maher), Ndiaye, Webo (Dk. 73 Rusescu)

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Suley, Ba, Nsakala, Sackey (Dk. 84 Aissati), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 74 Efecan Karaca), Vagner, Guerrier, Ayite (Dk. 67 Taha Yalçıner)

Goller: Dk. 8 Webo, Dk. 34 Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Regattin, Dk. 78 Ndiaye, Dk. 81 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 23 Ayite, Dk. 52 Nsakala, Dk. 59 Ba (Aytemiz Alanyaspor)