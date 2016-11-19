Konyaspor deplasmanda uçuşa geçti

Kamil Ocak Stadı'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmada Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri 15. ve 60. dakikalarda Riad Bajic ve 76. dakikada Amir Hadziahmedovic kaydetti.

Maçtan 3-0 galip ayrılan 6. sıradaki Konyaspor bu sonucun ardından 16 puana ulaşırken 11. sıradaki Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Gaziantepspor: Gökhan xx, Abdülkadir xx, Barış xx, Elyasa xx, Şenol xx, Larsson xx (Orkan dk. 74 x), Muhamed xx (Putsila dk. 46 x), Kangwa xx (İlhan dk. 74 x), Rajtoral xx, Ghilas xxx, Kolar xx

Yedekler: Erten, Musa, Mota, Emre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Douglas xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xxx (Hadziahmetovic dk. 61 x), Abdülkerim xx, Milosevic xx (Mbamba dk. 84 x), Rangelov xx (Hora dk. 73 x), Skubic xx

Yedekler: Kaya, Selim, Meha, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Bajic (dk. 15 ve 60) Hadziahmetovic (dk.76) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Volkan (Atiker Konyapsor), Muhammed, Rajtoral (Gaziantepspor)