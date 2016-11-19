 Konyaspor deplasmanda uçuşa geçti – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Konyaspor deplasmanda uçuşa geçti

    Konyaspor deplasmanda uçuşa geçti

    Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

    Kamil Ocak Stadı'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmada Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri 15. ve 60. dakikalarda Riad Bajic ve 76. dakikada Amir Hadziahmedovic kaydetti.

    Maçtan 3-0 galip ayrılan 6. sıradaki Konyaspor bu sonucun ardından 16 puana ulaşırken 11. sıradaki Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

    Stat: Kamil Ocak

    Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

    Gaziantepspor: Gökhan xx, Abdülkadir xx, Barış xx, Elyasa xx, Şenol xx, Larsson xx (Orkan dk. 74 x), Muhamed xx (Putsila dk. 46 x), Kangwa xx (İlhan dk. 74 x), Rajtoral xx, Ghilas xxx, Kolar xx

    Yedekler: Erten, Musa, Mota, Emre

    Teknik Direktör: İsmail Kartal

    Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Douglas xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xxx (Hadziahmetovic dk. 61 x), Abdülkerim xx, Milosevic xx (Mbamba dk. 84 x), Rangelov xx (Hora dk. 73 x), Skubic xx

    Yedekler: Kaya, Selim, Meha, Halil İbrahim

    Teknik Direktör: Aykut Kocaman

    Goller: Bajic (dk. 15 ve 60) Hadziahmetovic (dk.76) (Atiker Konyaspor)

    Sarı kartlar: Volkan (Atiker Konyapsor), Muhammed, Rajtoral (Gaziantepspor)

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:38
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