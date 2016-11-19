 Kasımpaşa'nın konuğu Karabükspor – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kasımpaşa'nın konuğu Karabükspor

    Kasımpaşa'nın konuğu Karabükspor

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, rakibini mağlup ederek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

    İstanbul temsilcisi, geride kalan 10 haftada topladığı 11 puanla 11. basamakta bulunuyor.

    Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Igor Tudor yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise topladığı 13 puanla 7. basamakta yer alıyor.

    Lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı kazanması halinde puan cetvelinde rakibini de geride bırakacak.

    Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor arasında yarın saat 14.00'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

    - Kasımpaşa evinde 1 kez yenildi

    Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 4 mağlubiyet alan Kasımpaşa, sahasında ise iyi bir grafik sergiliyor.

    Bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş yönetimindeki ilk karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olmuştu.

    Kasımpaşa, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

    - Kardemir Karabükspor deplasmanda zorlanıyor

    Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Kardemir Karabükspor, dış sahada yaptığı maçlarda şu ana kadar istediği sonuçları alamadı.

    Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 5 dış saha karşılaşmasının 4'ünü yitiren kırmızı-mavililer, tek galibiyetini ise Adanaspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldı.

    Karabük temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 12 gol gördü.

    - Kasımpaşa, rakibine 3 maçtır yenilmiyor

    Kasımpaşa, Süper Lig'de 9. kez karşılaşacağı Kardemir Karabükspor'a son 3 mücadelede yenilmedi.

    Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda rakibini sahasında 2-1'lik skorla mağlup eden lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

    Kardemir Karabükspor'la sahasında oynadığı son 3 maçta da mağlup olmayan İstanbul temsilcisi, iki takım arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan Karabük ekibi galip ayrıldı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı.

    Kasımpaşa, bu karşılaşmalarda rakibine 11 gol atarken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

    - Adem Büyük cezalı

    Kasımpaşa'nın takım kaptanı Adem Büyük, kart cezası nedeniyle yarın Kardemir Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek.

    Adem Büyük, geride kalan 10 haftada kaydettiği 4 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

    Lacivert-beyazlılarda David Pavelka da Kardemir Karabükspor maçında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Akhisar Belediyespor maçında görev alamayacak.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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