Kasımpaşa'nın konuğu Karabükspor

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

İstanbul temsilcisi, geride kalan 10 haftada topladığı 11 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Igor Tudor yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise topladığı 13 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı kazanması halinde puan cetvelinde rakibini de geride bırakacak.

Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor arasında yarın saat 14.00'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

- Kasımpaşa evinde 1 kez yenildi

Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 4 mağlubiyet alan Kasımpaşa, sahasında ise iyi bir grafik sergiliyor.

Bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş yönetimindeki ilk karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

- Kardemir Karabükspor deplasmanda zorlanıyor

Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Kardemir Karabükspor, dış sahada yaptığı maçlarda şu ana kadar istediği sonuçları alamadı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 5 dış saha karşılaşmasının 4'ünü yitiren kırmızı-mavililer, tek galibiyetini ise Adanaspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldı.

Karabük temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 12 gol gördü.

- Kasımpaşa, rakibine 3 maçtır yenilmiyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de 9. kez karşılaşacağı Kardemir Karabükspor'a son 3 mücadelede yenilmedi.

Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda rakibini sahasında 2-1'lik skorla mağlup eden lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

Kardemir Karabükspor'la sahasında oynadığı son 3 maçta da mağlup olmayan İstanbul temsilcisi, iki takım arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan Karabük ekibi galip ayrıldı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı.

Kasımpaşa, bu karşılaşmalarda rakibine 11 gol atarken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

- Adem Büyük cezalı

Kasımpaşa'nın takım kaptanı Adem Büyük, kart cezası nedeniyle yarın Kardemir Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek.

Adem Büyük, geride kalan 10 haftada kaydettiği 4 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Lacivert-beyazlılarda David Pavelka da Kardemir Karabükspor maçında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Akhisar Belediyespor maçında görev alamayacak.