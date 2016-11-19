Kadıköy'de 54. randevu

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 53 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 28, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 107 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

- Lig maçları

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 33 lig maçından 22'sini Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 70, Galatasaray ise 32 gol attı.

- Fenerbahçe sadece 3 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 3'ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 53 maçın 50'sinde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 53 maçın 38'inde gol attı, 15'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

- Yalnızca 3 maç golsüz bitti

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 3'ü golsüz bitti.

Kadıköy'de geride kalan 53 maçtan 50'sinde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

- Galatasaray son 20 maçta galip gelemedi

Galatasaray, deplasmanda 17 yıla yakın süredir resmi maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 17'si de lig olmak üzere 20 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 17 lig maçından 13'ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.

İki takım arasında Kadıköy'deki son 20 maçtan 14'ünü Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 41 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 20 resmi maç şöyle: