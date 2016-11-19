Hamzaoğlu:“Orta rekoru kırdık ama...”
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Kafkas: "Çok zor bir deplasmandı"
Konuk ekip Akhisar Belediyespor'un Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "Çok zor bir deplasmandı. Yeni stadyum ile daha da zor hale gelmiş. Batalla'nın pas bağlantılarını kesmek, kenar oyuncularla birlikte hücuma çıkmaya düşünüyorduk. Zaman zaman sıkıntı yaşadık. İki oyuncumuzun sakatlanması hamle yapmamızı engellese de aldığımız bir puanın değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:03
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 21
Yorum
G.Hagi Dünyanın en iyi 2 kulübü Barça ve Real de oynamış, Romanya milli takımının yıllarca kaptanlığını ve önderliğini yapmış, Galatasaray ile avrupa kupaları kaldırmış bir lideri Alex ile kıyaslamak büyük saygısızlık.
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Toplam 1
Yorum
isminiz Ilk 8 zor degil
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Toplam 5
Yorum
Gerçekçi Fenerli mehmetfb birincisi gerçek fenerli böyle yorum yapmaz demişsin ama benim rumuzum gerçekçi fenerli altını çizerim ikincisi bu oyunla zor dedim gaza bassa bile çıkamaz demedim. Lütfen seviyeyi düşürmeyelim sana tavsiyem biraz paragraf sorusu çöz.
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