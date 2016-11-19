G.Birliği, Kayseri'ye konuk olacak
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Selçuk Şahin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
- Son 5 maçta 2 puan topladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan sadece 2 puan topladı.
Gençlerbirliği yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırarak yerine Ümit Özat'ı göreve getirdi.
Sezonun 5. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı maçlarda Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş ile berabere kaldı, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'a yenildi.
Ligde 11 puanı bulunan Gençlerbirliği, averajla 9. sırada yer alıyor.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:51
- Aslan’da Podolski şoku!
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Ohh be dualarım kabul oldu. İnşallah podolski yerine yasin oynar diyordum :))
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 2
Yorum
1905GS Bir Galatasaraylı olarak Helal olsun diyorum. Bu tür söylemler Alex'in değerinden hiçbirşey kaybettirmez aksine daha da yüceltir. Tekrar helal olsun evet Hagi dahada büyüktü. Büyük demek istemiyorum mayası tuttu diyelim. Belki Alex ve Hagi ikiside fenerde oynasaydı Alex Hagiden daha iyi işler yapabilirdi. Ama Alexin fenerde yaptıkları ile Haginin Galatasarayda yaptıkları kıyaslanamaz Açık ara Hagi derim.
- Leipzig liderliğe kuruldu!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 ALMANYANIN LEICESTERI
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