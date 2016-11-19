 G.Birliği, Kayseri'ye konuk olacak – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    G.Birliği, Kayseri'ye konuk olacak

    G.Birliği, Kayseri'ye konuk olacak

    Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

    Ligde 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, geçen hafta göreve başlayan yeni teknik direktörü Ümit Özat yönetimindeki ilk sınavını Kayserispor karşısında verecek.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Selçuk Şahin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    - Son 5 maçta 2 puan topladı

    Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan sadece 2 puan topladı.

    Gençlerbirliği yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırarak yerine Ümit Özat'ı göreve getirdi.

    Sezonun 5. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı maçlarda Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş ile berabere kaldı, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'a yenildi.

    Ligde 11 puanı bulunan Gençlerbirliği, averajla 9. sırada yer alıyor.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:51
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