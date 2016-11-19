Bursa'da puanlar kardeş payı
Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti.
Timsah Arena'da oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçı yaklaşık 14.500 taraftar izledi.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada iki ekip de buldukları pozisyoları gole çeviremeyince maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Bursaspor 21, Akhisar Belediyespor ise 10 puana yükseldi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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