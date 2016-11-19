Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11. haftasında Adanaspor'a konuk oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçta kazanan 2-1'le Kara Kartal oldu.

BEŞİKTAŞ 17 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI



Vincent Aboubakar, 11'de Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Bu golden 6 dakika sonra siyah-beyazlılar penaltıdan farkı 2'ye çıkarma şansını yakaladı. Andreas Beck'in sol kanattan ortasında Bekir Yılmaz topa elle müdahale edince hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Karacic'in sağından topu ağlara göndermeyi başardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

ATINÇ PENALTIYI YAPTIRDI



Dakikalar 57'yi gösterdiğinde bu kez penaltıyı kazanan taraf bu kez ev sahibi Adanaspor oldu. Atınç Nukan'ın faulüyle kazanılan penaltıyı Adanaspor'da Magaye Gueye gole çevirdi: 2-1.



ADANASPOR 10 KİŞİ

71'de Adanaspor'da Bekir Yılmaz rakibi Atiba Hutchinson'a yaptığı kontrolsüz müdahalede sonrası kırmızı görerek oyundan atıldı. Son 20 dakikayı rakibinden 1 kişi fazla oynayan Beşiktaş farkı açmak için yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-1 sona erdi.