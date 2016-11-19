Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Spor Toto Süper Lig'de 2 penaltı 1 kırmızı kartın olduğu maçta Beşiktaş, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar Aboubakar (11') ve Cenk Tosun'un (17' pen) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11. haftasında Adanaspor'a konuk oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçta kazanan 2-1'le Kara Kartal oldu.
BEŞİKTAŞ 17 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI
Vincent Aboubakar, 11'de Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Bu golden 6 dakika sonra siyah-beyazlılar penaltıdan farkı 2'ye çıkarma şansını yakaladı. Andreas Beck'in sol kanattan ortasında Bekir Yılmaz topa elle müdahale edince hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Karacic'in sağından topu ağlara göndermeyi başardı: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
ATINÇ PENALTIYI YAPTIRDI
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde bu kez penaltıyı kazanan taraf bu kez ev sahibi Adanaspor oldu. Atınç Nukan'ın faulüyle kazanılan penaltıyı Adanaspor'da Magaye Gueye gole çevirdi: 2-1.
ADANASPOR 10 KİŞİ
71'de Adanaspor'da Bekir Yılmaz rakibi Atiba Hutchinson'a yaptığı kontrolsüz müdahalede sonrası kırmızı görerek oyundan atıldı. Son 20 dakikayı rakibinden 1 kişi fazla oynayan Beşiktaş farkı açmak için yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-1 sona erdi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:12
- "Bizi alakadar etmiyor"
Toplam 7
Yorum
baron Bjk ye ezik diyen arkadas puan cetveline bak sirana bak ondan snra yorum yap kume dusmemeye oynuyosunuz farkindamisin .kume dusme ihtimaliniz sampiyon olmaktan cok cok daha fazla
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 9
Yorum
isminiz İşine bak kardeşim kıskanma tmmmi
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 9
Yorum
kupa Maçın nerede oynanacağına Federasyon karar verdi.GS değil.Maçın kadıköy de oynanmasına GS karar vermedi.Bu sevinç niye acaba ?
Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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