950 milyon liralık derbi

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe'nin tahmini piyasa değeri 564 milyon lira gösterildi.

Kadrosundaki futbolculara yaklaşık 414 milyon lira değer biçilen Beşiktaş'ın ardından en pahalı 3. takım olan Galatasaray'ın piyasa değeri ise 384 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

- Fenerbahçe'de en değerlisi Sow

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow, verilerde takımın en değerli oyuncusu olarak yer aldı.

Senegalli futbolcunun piyasa değeri 47 milyon lira olarak gösterilirken, yine sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncu Jeremain Lens de 40 milyon liralık değeriyle ikinci sırada bulundu.

Fenerbahçeli oyuncular Simon Kjaer ve Mehmet Topal'ın değerleri ise 36 milyon lira olarak gösterildi.

- Muslera en değerlisi

İki takımda forma giyen futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımda sergilediği başarılı performansla dikkati çeken Uruguaylı kaleci, 50 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak gösterildi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in değeri 40 milyon lira olarak belirtilirken, Alman futbolcu Lukas Podolski'nin değeri ise 29 milyon lira olarak tahmin edildi.

Sarı-kırmızılı ekipte piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk futbolcu ise 21,5 milyon lira ile Selçuk İnan oldu.