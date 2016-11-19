950 milyon liralık derbi
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi karşılaşması, toplam değeri 950 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak.
Kadrosundaki futbolculara yaklaşık 414 milyon lira değer biçilen Beşiktaş'ın ardından en pahalı 3. takım olan Galatasaray'ın piyasa değeri ise 384 milyon lira olarak tahmin ediliyor.
- Fenerbahçe'de en değerlisi Sow
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow, verilerde takımın en değerli oyuncusu olarak yer aldı.
Senegalli futbolcunun piyasa değeri 47 milyon lira olarak gösterilirken, yine sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncu Jeremain Lens de 40 milyon liralık değeriyle ikinci sırada bulundu.
Fenerbahçeli oyuncular Simon Kjaer ve Mehmet Topal'ın değerleri ise 36 milyon lira olarak gösterildi.
- Muslera en değerlisi
İki takımda forma giyen futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıkıyor.
Sarı-kırmızılı takımda sergilediği başarılı performansla dikkati çeken Uruguaylı kaleci, 50 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak gösterildi.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in değeri 40 milyon lira olarak belirtilirken, Alman futbolcu Lukas Podolski'nin değeri ise 29 milyon lira olarak tahmin edildi.
Sarı-kırmızılı ekipte piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk futbolcu ise 21,5 milyon lira ile Selçuk İnan oldu.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:03
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 15
Yorum
cawac Alex'in verdiği cevap ile aslında kimin daha büyük olduğunu saptayamamak senin için yazık olmuş.
- CAS'ta tarihi duruşma!
Toplam 5
Yorum
Achille Arkadaş bu kadar ugrasiniz yine boşa gidecek Davayı sadece Fenerbahçe'ye açsan belki derim Ama sen kalkmış TFF ve uefa katıyor sun Geçmiş olsun trabbbbbzonnnn Trabzon oldun
- Emre Çolak, "ayın futbolcusu" seçildi
Toplam 6
Yorum
emre bir kere de takdir edin be adam geldiğinde 10 numara pozisyonunda 3. oyuncu konumundaydı kazıya kazıya aldı formayı
950 milyon liralık derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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