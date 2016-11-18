Kulüpler Birliği’nden dostluk çağrısı

Kulüpler Birliği'nden, Başkan Göksel Gümüşdağ imzası ile yapılan açıklamada, pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dostluk çağrısı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklama ile dostluk çağrısında bulunurken, "Dünyada bir derbi markası olma potansiyeline sahip bu ve benzeri maçları daha da değerli kılabilmek için hepimiz üzerimize düşeni yapalım" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ imzasıyla Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:



"Kulüpler Birliği Vakfı olarak sezon başında bir derbi maçı arifesinde kaldırdığımız deplasman yasaklarının Türk futbolu marka değeri için son derece önemli bir husus olduğuna inanıyoruz.



Girişimlerimiz sonucunda "Deplasman Yasağı" uygulamasının 22 Eylül tarihinde kaldırılmasının ne kadar yerinde bir karar olduğu, geçtiğimiz haftalarda hepimiz tarafından tecrübe edildi. Tüm Spor kulüplerimiz ve güzide taraftarları, yasağın kaldırılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu bizlere gösterdi ve inanıyoruz ki göstermeye devam edecekler.



Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde de hatırlatmak isteriz ki Türk futbolunun geleceği ve vizyonu açısından takımlar, taraftarlar, yöneticiler ve medya mensupları olarak; sporun dostluk ve kardeşlik misyonuna uymayacak her türlü taşkınlık, kötü tezahürat, gerginlik yaratacak beyan ve deklarasyonlar ve benzeri olumsuz davranışlardan uzak durmamız önemlidir.



Dünyada bir derbi markası olma potansiyeline sahip bu ve benzeri maçları daha da değerli kılabilmek için hepimiz üzerimize düşeni yapalım.



Yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez karşılaşacak olan iki ezeli rakip ama aynı zamanda iki ebedi dost Fenerbahçe ve Galatasaray Spor kulüplerimizin, 20 Kasım akşamı oynayacakları ve taraftarların müsabakayı stadyumdan beraber seyredebilme şansı bulacakları Spor Toto Süper Lig müsabakasında her iki takım camialarına; seyir zevki yüksek, yalnızca futbolun konuşulduğu, futbolun barış ve kardeşlik olgularına yakışır bir karşılaşma olması temennisiyle Kulüpler Birliği Vakfı adına başarılar dileriz."