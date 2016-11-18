 Derbide Eric Abidal sürprizi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
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    Derbide sürprizi

    Derbide Eric Abidal sürprizi

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Digitürk'ten 4K ile yayınlacak.

    Bu derbi için yurt dışından özel olarak davet edilen, Barcelona'nın unutulmaz sol beki, Fransa milli takımının efsanevi kaptanı, ünlü yıldız hem maç önünde hem de maçın ardından yayıncı kuruluşta bu eşsiz derbiyi yorumlayacak.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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