Derbide Eric Abidal sürprizi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Digitürk'ten 4K ile yayınlacak.
Bu derbi için yurt dışından özel olarak davet edilen, Barcelona'nın unutulmaz sol beki, Fransa milli takımının efsanevi kaptanı, ünlü yıldız Eric Abidal hem maç önünde hem de maçın ardından yayıncı kuruluşta bu eşsiz derbiyi yorumlayacak.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:51
- Volkan davayı kazandı
Toplam 1
Yorum
fff Karara bak hele, vermeseler daha iyimiş.
- The Sun: Töre gönderilecek
Toplam 2
Yorum
Mehmet bey Genç insanlar ufak tefek hatalar yapabilirler. Gökhan töreye kapımız açık .ü
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Toplam 1
Yorum
erkan ceza gelmıs grusme dıyor sıkıntı yok dıyor bundan buyuk sıkıntı mı olur
Derbide Eric Abidal sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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