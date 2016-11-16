 ‘Terim örnek hoca’ – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘Terim örnek hoca’

    ‘Terim örnek hoca’

    Osmanlı Teknik Direktörü M.Reşit Akçay’dan, ’e tam destek.

    Osmanlı teknik direktörü , milli takımdaki polemiklerle ilgili 'e destek çıktı. Akçay, "Bir meslektaş olarak Fatih hocanın yanındayım. Bu ülkede teknik adamların duruşu açısından bana göre eksik veya kabul etmediğim yanları olmasına rağmen Fatih hocanın günümüz koşullarında, örnek olduğunu düşünüyorum. Sporcuya dayalı düzenin ortadan kaldırılması mesajına katılıyorum" dedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Terim örnek hoca’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.