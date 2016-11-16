 Şam forma bekliyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Şam forma bekliyor

    Şam forma bekliyor
    Altyapısından yetiştiği G.Birliği'ne dönen Orhan Şam, iki defa aşil tendon sakatlığı sonrası 2 yıl tatil bile yapamadığını vurguladı. Kayseri'de forma bekleyen Şam, "Yeniden sahalara dönebilmek için çok çalıştım. Hazırım, sadece maç eksiğim var" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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