Şam forma bekliyor

Altyapısından yetiştiği G.Birliği'ne dönen Orhan Şam, iki defa aşil tendon sakatlığı sonrası 2 yıl tatil bile yapamadığını vurguladı. Kayseri'de forma bekleyen Şam, "Yeniden sahalara dönebilmek için çok çalıştım. Hazırım, sadece maç eksiğim var" ifadelerini kullandı.