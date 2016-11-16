 Liderden Süper paket – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Liderden Süper paket

    Liderden Süper paket
    17 bin 300 kişilik 'nda ilk 10 hafta sonunda yaklaşık 2 bin 500 taraftar ortalamasıyla oynayan lider , seyirciyi tribünlere çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Turuncu-lacivertliler son olarak '6 maçlık süper paket' adı altında bu hafta maçıyla başlayacak, 3 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kapsayan 30 TL tutarındaki paket kampanyasının startını verdi.

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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