 Konya’ya gözdağı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Konya’ya gözdağı

    Konya’ya gözdağı
    G.Antep'in Çek savunmacısı Frantisek Rajtoral, A.Konya'ya meydan okudu. Rajtoral, "Alanya maçında 3 gol attık. Savunmada yaptığımız bariz hatalarla yenildik. Evimizde Konya'yı yenip üst sıraları kovalamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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