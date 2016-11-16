Gençler’le telafi

Kayseri Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Antalya'ya kaybettikleri puanları G.Birliği önünde telafi etmek istediklerini söyledi. Kutlu, "G.Birliği'nde teknik direktör değişikliğine gidildi, kazanmak isteyecekler. Biz de istiyoruz" diye konuştu.