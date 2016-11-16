 Gençler’le telafi – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gençler’le telafi

    Gençler’le telafi
    Kayseri Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Antalya'ya kaybettikleri puanları G.Birliği önünde telafi etmek istediklerini söyledi. Kutlu, "G.Birliği'nde teknik direktör değişikliğine gidildi, kazanmak isteyecekler. Biz de istiyoruz" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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