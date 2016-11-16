Fenerbahçe'ye büyük müjde
TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da "Fenerbahçe Üniversitesi" ve "Ayvansaray Üniversitesi" adıyla iki vakıf üniversitesi kurulması kabul edildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün YÖK'e sunduğu akademik planlamaya göre, ilk 3 yıl içinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve kulübün ihtisas alanı olan Spor Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile spor sağlığı açısından son derece önemli olan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu açılacaktır. Ayrıca ilk 5 yıl içinde de Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesi'nin açılması öngörülmektedir.
Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulmasının ardından 5 yıllık süre içerisinde; ilk yıl 1000 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlaması planlanmakta ve 5 yıl içerisinde 6000 öğrenciye eğitim ve öğretim vermek hedeflenmektedir. Ayrıca, üniversite dahilindeki toplam öğrenci sayısının %20'sine tam burs verilmesi planlanıyor.
Küreselleşen yüksek öğretimde bir Dünya Üniversitesi vizyonuyla hazırlanan akademik programların eğitim dili İngilizce olacaktır. Bu bağlamda hali hazırda dünyanın önde gelen marka üniversiteleriyle istişareler ve program ortaklıkları ile görüşmelere devam ediliyor.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:59
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 8
Yorum
Ekrem eren Bayram akgül paraya doymuyor ama iki futbolcu niye almıyor.Bende adanasporluyum takımın kaderi bu
- Adana'yı yenin derbide rahat edin
Toplam 5
Yorum
KaraKarTaL__ Sabah öğle akşam Şampiyon BEŞİKTAŞ de,aksi takdirde sezon sonu hüsrana uğrarsınız.Eğer sana verdiğim reçeteyi uygularsan beyin hücrelerin ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ' aşina olacağından mutsuzluk hormonlarını devre dışı bırakabilirsin.Bu şuna benzer,aşk evliliği yapma üzülürsün,Mantık evliliğine bak: ))Ne kadar bilimse bir yorum değilmi: ))Bitti artık bedava yıldız almalar DEVİR zıpkın çevik vede atik vede saldırgn BEŞİKTAŞ devri.
- Ömer geliyor
Toplam 9
Yorum
Haluk Bence Muhammed asla gönderilmemesi gerek. Gönderilecek kişi koreli hunk
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