Fener favori ama...
F.Bahçe-G.Saray derbisini futbolun üstadlarına sorduk. Yıllardır süre gelen üstünlük ve Kadıköy'ün müthiş atmosferi avantaj... Ancak soru şu; Lens ve Topal'ın yokluğu nasıl dolacak? Ortak görüş maçın çekişmeli geçeceği yönünde... G.Saray maça iyi başlamalı ve skor avantajını bulmalı. Bruma'yı ise iyi kullanmalı.
İLK GOLÜ ATMAK ÖNEMLİ
G.Saray ise kazanmak istiyorsa önce psikolojik olarak sahaya sağlam çıkmak zorunda. Otoriteler sarı-kırmızılı takımın en büyük kozunun Bruma olacağını belirtirken, ilk golü atan ve alanları iyi daraltan bir G.Saray'ın kazanmaya yakın olabileceğini ifade ediyorlar. Derbinin heyecanlı geçeceği futbol üstadlarının ortak görüşü.
G.SARAY TUZAĞA DÜŞÜYOR - ZEKİ UZUNDURUKAN
Dünya derbisi diyoruz ama Kadıköy'deki derbileri hep kazanan Fenerbahçe oluyor. Oysa dünya derbilerinde favori yoktur. Kazanacak takım önceden bilinmez. Söz konusu Kadıköy olunca, bahislerde de favori olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Doğaldır da… Çünkü Galatasaray, şampiyonluklara ambargo koyduğu, en iddialı kadrolara sahip olduğu sezonlarda bile F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenmeyi başaramadı. Ne başkanlar, ne teknik direktörler geldi geçti, Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti görmeden… Bu kez durum farklı olur mu? Şimdi diyeceksiniz ki F.Bahçe'de Lens yok, Mehmet Topal yok… Olmasa da fark etmiyor ki… Burada sıkıntı psikolojik motivasyon… G.Saray her defasında bu tuzağa düşüyor. Şimdi de G.Saraylı futbolcular, "Bu kez kesin kazanacağız" motivasyonu ile maça hazırlanıyor. Ama işler ters gitti mi kendilerini bir türlü toparlayamıyorlar derbide. Tribün atmosferi de skora etki eden unsurlardan biri tabi ki. Advocaat ve Riekerink'in birer B Planı olmalı. B Planı olan ve futbolcularını kafa olarak iyi hazırlayan bir adım öne geçer derbide. Artıları ve eksileri tartıya koyduğumuzda F.Bahçe ağır basıyor. G.Saray kazanırsa da sürpriz olmaz.
BRUMA ÖNEMLİ SİLAH - LEVENT TÜZEMEN
G.Saray'ın artısına bakarsak Riekerink'in iki Fenerbahçe derbisinde yenilgisi yok. 1 beraberliği 1 galibiyeti var. Galatasaray skor avantajını eline geçirince iyi bir alan savunması yaparak, olumlu oyununu sahaya yansıtabiliyor. Muslera çok önemli bir avantaj ama savunmanın göbeği için aynı şeyi söyleyemem. Bruma'ya her ne kadar önlem alınsa da onu durdurmak kolay değil. Bruma etkili olabilir...
AVANTAJ FENER'DE - ÖMER ÜRÜNDÜL
Dünyanın her yerinde derbilerde en büyük avantaj ev sahibi takımın. F.Bahçe, Kadıköy'de G.Saray'a karşı üstün. Ancak her iki takımın da alacakları önlemler var. G.Saray asla Beşiktaş maçındaki taktik ile sahaya çıkmamalı. Çünkü Fener'in ileride sprinter forvetleri var. Bruma, G.Saray'ın en önemli kozu. F.Bahçe mutlaka Tolga Ciğerci ve Bruma'ya önlem almalı. Fener'in sıkıntısı ise Topal ve Lens'in olmayışıdır.
ATMOSFER ÇOK FARKLI - İLKER YAĞCIOĞLU
F.Bahçe'de iki önemli eksik var. Mehmet Topal ve Lens… Biri orta sahanın bel kemiği diğeri de Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli kozu. Dolayısıyla da bu iki eksiklik Fenerbahçe'yi etkiliyecektir. Aslında bu iki oyuncu oynasa da oynamasa da ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Çok farklı oynanır Saracoğlu'nda Galatasaray maçları. Özellikle son yıllardaki üstünlük Fenerbahçe'yi öne çıkarıyor.
G.SARAY İÇİN ZOR MAÇ - GÜVENÇ KURTAR
F.Bahçe'deki iki eksik çok önemli. Lens'in yerine Emenike'yi oynatabilir ama Mehmet'in yerine oynatacağı isim Mehmet kadar etkili olamaz. Tabi tüm bunlara rağmen Fenerbahçe kendi sahasında seyircisinin ve Galatasaray'a karşı kaybetmeme istatistiğinin avantajını da yaşayacak. Galatasaray'a bakarsak bu maçı kaybetmesi camiada büyük sıkıntılar çıkarır. Riekerink'in son maçı olabilir. Bu nedenle kazanmak zorundalar.
RİEKERİNK ZAAFI - SERKAN KORKMAZ
Seyirci ve teknik adam avantajı F.Bahçe'de. Galatasaray, Lens ve Mehmet Topal'ın yokluğunu değerlendirebilirse öne geçer. Ancak maç içerisinde bir teknik adam müdahalesi gerekirse Advocaat'ın tecrübesiyle F.Bahçe öne çıkar. Riekerink sezonun ilk 10 haftasındaki performansı ile bu güveni vermiyor. Ancak kadrosu Fenerbahçe'den aşağı kalır kadro değil, 17 yıl sonra Kadıköy'de kazanabilirler...
YENİLGİ FENER'İ YIKAR - YILMAZ VURAL
F.Bahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. 18 puanı var. Yukardaki takımlar da kazanacak durumda. F.Bahçe için bu maçı kaybetmek yıkım olur. G.Saray'a bakarsak 20 puanı var. Üstteki takımları düşünürsek G.Saray'a da beraberlik yaramıyor. F.Bahçe için daha da önemli. Kaybederse aradaki fark çok açılıyor. F.Bahçe şu an psikolojik açıdan bir adım önde. Seyircisini de kazandı. Bu maçta tribünler tamamen dolar.
DURAN TOP ÖNEMLİ - GÜRKAN KUBİLAY
Ligin Kayseri ile birlikte "Duran toptan en çok gol atan" üç takımından ikisinin maçında duran toplar çok önemli olacak. G.Saray Sow'a dikkat etmeli. Çalımla adam geçme ustası Bruma, takım arkadaşı geçildiğinde en iyi kademeye giren adam olan Topal'ın yokluğunda önemli silah olacak. Fener'in zafiyeti savunmaya gelen baskıda olurken Galatasaray'ın ki ise kenar ortalarına en fazla vurduran ekip olması.
KİLİT ADVOCAAT - GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe'de Lens ve Mehmet Topal gibi iki etkili ismin yokluğu çok önemli. F.Bahçe'nin neredeyse yüzde ellisini oluşturuyorlar. Bu maçta Advocaat'ın sınırlı kadroyla nasıl bir oyun planı yapacağı önemli. F.Bahçe'nin en önemli kozu ise hâlâ Kadıköy. Moral açısından Fenerbahçe'nin eksiği yok fazlası var. Maçın gidişatı ise Galatasaray'ın oyun taktiğine bağlı. Tek devrelik oyun Galatasaray'a asla yetmez.
EKSİKLER ETKİLEMEZ - BÜLENT ÜNDER
F.Bahçe'de M.Topal ve Lens yok ama derbilerde eksiklikler çok da takımı etkilemez. Çünkü onların yerine konacak isimler de büyük takımlarda en az onlar kadar etkilidirler. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kaybetmiyor olması bence sarı-kırmızılıları etkilemeyecektir. F.Bahçe, 'hep yeniyoruz' diyerek rehavetle çıkmaz maça. Advocaat tecrübe açısından Riekerink'ten daha önde gözüküyor.
FENER SADECE PSİKOLOJİK ÜSTÜN - GİRAY BULAK
F.Bahçe kendi sahasında oynadığı için bir adım önde başlayacak maça. Bir de yıllardır Galatasaray, Kadıköy'de üstünlük sağlayamadığı için Fenerbahçe'nin psikolojik bir üstünlüğü de var. Lens, Mehmet Topal belki de Volkan'ın da olmayacak olması Fener için büyük kayıp. G.Saray'da ise Tolga'nın durumu sıkıntılı. G.Saray için yerini doldurmak zor. Bunları göz önüne alırsak bence bu maç üç ihtimalli olacak!
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:01
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
Fener favori ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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