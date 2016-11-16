 Büyük buluşma – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Büyük buluşma

    Büyük buluşma
    'un cumartesi günü evinde oynayacağı maçı eski dostların buluşmasına sahne olacak. 3.5 sezon aralıksız çalıştırdığı Ege ekibini 2011-12'de 'e çıkarıp başarıdan başarıya taşıyan Hamza Hamzaoğlu, bu kez Bursaspor'un teknik patronu kimliğiyle Akigo'ya rakip olacak. Hamzaoğlu'nun dışında Bilal Kısa, Merter Yüce ve İsmail Konuk da eski takımlarına rakip olmanın heyecanını yaşayacak.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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