 Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim

    Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim

    Dünya üzerinde 20 milyondan fazla satan popüler video oyunu FİFA 17'de haftanın 11'ine Süper Lig'den 2 isim seçildi.

    'nin hafta içinde yaptığı, "Türkiye Ligi dünyanın ilgisini çekmiyor" açıklamaları gündeme oturmuştu.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında görüşleri sorulan Portekizli futbolcu, "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" cevabıyla Türk futbolseverlerin tepkisiyle karşılaştı.

    NANİ İLGİLENMİYOR OLABİLİR AMA...
    Nani İstanbul'la bağlantısını koparmış olabilir ama İngiltere menşeli EA Sports firması popüler video oyunu FİFA 17'de haftanın 11'ine Süper Lig'den 2 ismi dahil ederek Nani'nin bu tezini dolaylı yoldan çürütmüş oldu.

    Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel ile Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gösterdikleri performansla Avrupa'nın en iyi 11'ine giren isimler oldu.

    Haftanın en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

    Claudio Bravo - Manchester City
    Martin Škrtel - Fenerbahçe
    Kyle Walker - Tottenham Hotspur
    Miguel Layun - FC Porto
    Dimitri Payet - West Ham United
    Marcelo Brozovic - Inter
    Christian Eriksen - Tottenham Hotspur
    Neymar - FC Barcelona
    Quaresma - Beşiktaş
    Dries Mertens - Napoli
    Romelu Lukaku - Everton

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:57
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