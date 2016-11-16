Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim
Dünya üzerinde 20 milyondan fazla satan popüler video oyunu FİFA 17'de haftanın 11'ine Süper Lig'den 2 isim seçildi.
Nani'nin hafta içinde yaptığı, "Türkiye Ligi dünyanın ilgisini çekmiyor" açıklamaları gündeme oturmuştu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında görüşleri sorulan Portekizli futbolcu, "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" cevabıyla Türk futbolseverlerin tepkisiyle karşılaştı.
NANİ İLGİLENMİYOR OLABİLİR AMA...
Nani İstanbul'la bağlantısını koparmış olabilir ama İngiltere menşeli EA Sports firması popüler video oyunu FİFA 17'de haftanın 11'ine Süper Lig'den 2 ismi dahil ederek Nani'nin bu tezini dolaylı yoldan çürütmüş oldu.
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel ile Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gösterdikleri performansla Avrupa'nın en iyi 11'ine giren isimler oldu.
Haftanın en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:
Claudio Bravo - Manchester City
Martin Škrtel - Fenerbahçe
Kyle Walker - Tottenham Hotspur
Miguel Layun - FC Porto
Dimitri Payet - West Ham United
Marcelo Brozovic - Inter
Christian Eriksen - Tottenham Hotspur
Neymar - FC Barcelona
Quaresma - Beşiktaş
Dries Mertens - Napoli
Romelu Lukaku - Everton
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:57
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 8
Yorum
Ekrem eren Bayram akgül paraya doymuyor ama iki futbolcu niye almıyor.Bende adanasporluyum takımın kaderi bu
- Adana'yı yenin derbide rahat edin
Toplam 5
Yorum
KaraKarTaL__ Sabah öğle akşam Şampiyon BEŞİKTAŞ de,aksi takdirde sezon sonu hüsrana uğrarsınız.Eğer sana verdiğim reçeteyi uygularsan beyin hücrelerin ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ' aşina olacağından mutsuzluk hormonlarını devre dışı bırakabilirsin.Bu şuna benzer,aşk evliliği yapma üzülürsün,Mantık evliliğine bak: ))Ne kadar bilimse bir yorum değilmi: ))Bitti artık bedava yıldız almalar DEVİR zıpkın çevik vede atik vede saldırgn BEŞİKTAŞ devri.
- Ömer geliyor
Toplam 9
Yorum
Haluk Bence Muhammed asla gönderilmemesi gerek. Gönderilecek kişi koreli hunk
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