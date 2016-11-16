Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim

Nani'nin hafta içinde yaptığı, "Türkiye Ligi dünyanın ilgisini çekmiyor" açıklamaları gündeme oturmuştu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında görüşleri sorulan Portekizli futbolcu, "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" cevabıyla Türk futbolseverlerin tepkisiyle karşılaştı.

NANİ İLGİLENMİYOR OLABİLİR AMA...

Nani İstanbul'la bağlantısını koparmış olabilir ama İngiltere menşeli EA Sports firması popüler video oyunu FİFA 17'de haftanın 11'ine Süper Lig'den 2 ismi dahil ederek Nani'nin bu tezini dolaylı yoldan çürütmüş oldu.



Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel ile Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gösterdikleri performansla Avrupa'nın en iyi 11'ine giren isimler oldu.

Haftanın en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Claudio Bravo - Manchester City

Martin Škrtel - Fenerbahçe

Kyle Walker - Tottenham Hotspur

Miguel Layun - FC Porto

Dimitri Payet - West Ham United

Marcelo Brozovic - Inter

Christian Eriksen - Tottenham Hotspur

Neymar - FC Barcelona

Quaresma - Beşiktaş

Dries Mertens - Napoli

Romelu Lukaku - Everton



