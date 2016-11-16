 Anadolu'nun lideri – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Anadolu'nun lideri

    Anadolu'nun lideri

    Bu sezon da tribünleri dolduran Konya, ilk 10 haftada ortalama 21 bin taraftarla, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından 3. sırayı aldı.

    Yeni stadına kavuştuktan sonra dolu tribünler önünde oynayan Atiker Konyaspor, tarih yazmaya devam ediyor. Özellikle geçen sezon hem milli takıma hem Konyaspor'a verdiği müthiş destekle hafızalara kazınan yeşil- beyazlı tribünler, bu sezon da takımlarını yalnız bırakmıyor. Konya, ligde 10 haftalık bölümde, 41 bin 981 seyirci kapasiteli statta, ortalama 21 bin taraftarla en fazla seyirci ortalamasına sahip 3. kulüp oldu. G.Saray 33 binle 1., Beşiktaş ise 30 binle 2. sırada yer aldı. Trabzonspor'un geçen sezondan kalan seyirci cezası nedeniyle ortalama 4 binde kaldığı listede Konya, F.Bahçe ve Bursa'yı geride bırakmayı başardı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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