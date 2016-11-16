 Adana hazır kıta – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Adana hazır kıta

    Adana hazır kıta
    , maçı hazırlıklarını sürdürdü. Gençlik Stadı'nda teknik direktör Krunoslav Jurcic yönetimindeki antrenmanda, pas ve şut çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmana tüm futbolcular katıldı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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