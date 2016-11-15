 Futbolda dev adım – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Futbolda dev adım

    Futbolda dev adım

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , ’in yayın ihalesi ile ilgili yapılan toplantının ardından tüm kulüplerin anlaşma sağladığını duyurdu.

    Kulüpler Birliği Vakfı, dün Süper Lig yayın ihalesi durumunun niahi değerlendirmesini yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Süper Lig yayın ihalesi öncesi, "Geçen sene ocak ayında deklare ettiğimiz 600-650 milyon dolar'lık tahmini rakamlara çok çok yakın bir yerlerde biteceğine inandığımız bir ihale modeli oluşturduk. Göreceksiniz yüz milyonlarca dolarlık bir değer artışı ile Türk futbolu dev bir adım atmış olacak" dedi.

    TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
    Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte 'nin katkılarını asla göz ardı edemeyiz. Özellikle 5 Haziran 2015 yılında imzaladığımız mutabakat zaptı ile kulüplerimize devrettikleri yüzde 8 komisyon payı ve sonrasında oluşturduğumuz yayın ihalesinin içinde yer almaları, toplam ihale değerini artırmaya yönelik çok değerli katkılarından dolayı onlara müteşekkiriz." Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesi sürecinde Peter Kenyon, Phil Lines, Nic Coward gibi futbol ekonomisi uzmanı profesyonel isimlerden danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade ederek, "Dünyadaki başarılı modellerin hepsini inceledik" dedi.

    İHALE SÜRECİ BASLADI
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayını ihalesiyle ilgili şartname alma süresinin başladığını ilan etti. TFF'den yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren Süper Lig ile TFF 1. Lig'in yayın haklarının 5 yıl süreyle devri için düzenlenecek ihale kapsamında, genel ihale şartnamesi ve her bir pakete ait özel ihale şartnameleri ile eklerini alma süresinin başladığı aktarıldı.

    İHALE 21 KASIM'DA
    Yayın haklarının 5 yıl süreyle devri için düzenlenecek ihale kapsamında, kuruluşların, şartnameleri 18 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar, TFF'nin Garanti Bankası nezdindeki hesabına yatıracakları 50 bin lira karşılığında, TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edebilecekleri ifade edildi. Öte yandan, 21 Kasım Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak olan ihale öncesinde tekliflerin, kapalı zarf içerisinde yayın ihalesi komisyonuna ve hazır bulunacak notere teslim edileceği bildirildi.

    İHALEDE 4 AYRI PAKET VAR
    Yayın haklarının 4 ayrı pakette yayıncı kuruluşlara devredileceği vurgulanarak, paket içeriğine yer verilmeden ihale muhammen bedelleri duyuruldu.

    -A Paketi muhammen bedeli 425 milyon dolar
    -B paketi muhammen bedeli 45 milyon dolar
    -C paketi muhammen bedeli 15 milyon dolar
    -D paketi muhammen bedeli 495 milyon dolar
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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