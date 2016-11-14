Trabzonspor evinde zor lokma

Milli maç nedeniyle verilen arada hazırlık karşılaşması oynayan kırmızı beyazlılar, günü izinli geçirdi. Antalyaspor, yarın Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir araya gelip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam edecek. İki takım lig tarihinde 41'inci maçına çıkacak.



Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan 40 maçtan 7'si kırmızı beyazlıların üstünlüğüyle 24'ü de bordo mavililerin galibiyetiyle sona erdi. Antalyaspor bu maçlarda Trabzon kalesine 40 gol attı, kalesinde ise 71 gol gördü. Antalyaspor, geçen sezon rakibini evinde 7-0 yenerek, Trabzonspor'a lig tarihindeki en farklı mağlubiyeti yaşattı.



Trabzonspor, Avni Aker'de oynadığı maçlarda Antalyaspor karşısında bariz üstünlük sağladı. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 18 maçta rakibine karşı sadece bir kez üstünlük sağladı. Antalyaspor, bu galibiyeti, bordo mavilin takımın, 1999 yılında saha kapatma cezası nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada aldı. Avni Aker Stadı'nda henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı beyazlılar, pazartesi günü oynanacak maçta 3 puan hedefliyor. Antalyaspor'da Kamerunlu dünya yıldızı golcü Samuel Eto'o, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.