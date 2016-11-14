Kasıt Aramıyorum

Bilal Kısa taraftarın kendisine gösterdiği tepki nedeniyle son kez konuşmak istediğini belirterek, “Genç bir oyuncu değilim. Tepkilerden ders çıkarmasını da bilirim. İyi niyetle çalışacağım” dedi

Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Bilal Kısa, yeşil-beyazlı taraftarların kendisine yaptığı protestoyu hatırlamak bile istemediğini söyledi. Bilal, "Ben işime odaklanmak istiyorum. Bunları da çok fazla düşünmek istemiyorum. Çünkü düşündüğüm takdirde beni geri attığını düşünüyorum. Bunlardan da ders çıkarmam gerektiğinin farkındayım. Demek ki çok fazla kendimi gösteremedim. Hocamız ne kadar süre verirse mücadelemi vermeye devam edeceğim" diye konuştu.



ARKADAŞLARIM ÜZÜLDÜ

Bilal, taraftarın tepkisinde asla kasıt aramadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "O anlık eleştirilerini dile getirdiler. Planlı bir olay değildi. Ben bundan sonra takıma faydalı olmak için çalışacağım. Takdir ise taraftarın ve camianın olacak." Protesto olayında, futbolcu arkadaşlarının da çok üzüldüğünü anlatan Bilal, "Onlar üzülünce bende üzüldüm. Ancak geride kaldı. Bursaspor'a yararlı olmak zorundayız" dedi.





BEKMEZCİ'YE ŞANS

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sezon başında kadroda düşünülmeyen Kadir Bekmezci ile Ahmet Aras'a forma şansı verdi. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Kadir Bekmezci, orta sahada görev yaptı. Çalımbay'ın taktik de verdiği Bekmezci, hırsı ve mücadelesi ile göz doldurdu.



BAŞAKŞEHİR'E SÜRPRİZ VAR!

Çaykur Rizespor deplasmanda yapacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Yakoubi ve Diallo katılmadı. Karaman, "Ligin lideri ve en formda takımıyla oynayacağız. Başakşehir karşısında sürpriz yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



70 PUAN ÇIKARDILAR

MEDİPOL Başakşehir, lig tarihi boyunca dört büyüklere karşı 66 maça çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 17 galibiyet 19 beraberlik 30 yenilgi alan M.Başakşehir bu maçlardan toplam 70 puan çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Büyük takımlara karşı daha motive oynuyoruz" diye konuştu.



RODALLEGA FARKI

Akhisar Belediyespor takımı bu sezon Süper Lig'de toplam 6 gol attı. Ligin en az gol atan takımı olan Akhisar Belediyespor takımında gol yükünü Rodallega çekiyor. Hugo Rodallega 4 golünün yanında bir asist yaptı. Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe maçında bir penaltı kaçırdı.



VİSCA'NIN FİRESİ YOK...

Medipol Başakşehir takımının Boşnak oyuncusu Edin Visca son 3 sezonunda maç kaçırmadı. Son üç sezonda aralıksız 78 hafta görev yapan Edin Visca 29 gol atarken arkadaşlarına 10 gol pası verdi. Visca, "Başakşehir olarak bu sezon çok iddialıyız" diye konuştu.





ÖMER ALİ ŞAHİNER'İN 100'ÜNCÜ MAÇ GURURU

Kasımpaşa maçıyla birlikte Konyaspor'da Süper Lig'deki 100. maçına çıkan futbolcu Ömer Ali Şahiner, haklı bir gurur ve mutluluk yaşadığını belirterek, amacının uzun yıllar başarıyla yeşil-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi. Ömer, "Bu maçta gol de atmış olmam benim adıma çok büyük mutluluk. O anlamda da ekstra bir sevinç oldu. İnşallah Allah nasip eder de burada nice 100. maçlara çıkarım. Burada olmaktan ve bu camianın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan tüm taraftarlarımıza, hocalarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.





GENÇLER'E KIRMIZI YASAK...

G.Birliği Süper Lig'de oynadığı son 48 maçta kırmızı kart görmedi. Son 48 lig maçında oyuncusu ihraç olmayan Ankara ekibi, en son 2014- 15 sezonu 30. haftasında Akhisar Belediyespor karşısında İrfan Can Kahveci ile kırmızı kart görmüştü. G.Birliği ligde 9. sırada.