Gözler dünya derbisine çevrildi

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü ve Kulüpler Birliği'nin bu sezon almış olduğu karar ile "deplasman yasağı" kalkmıştı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de aynı uygulama geçerli olacak ve yaklaşık 2 bin 300 Galatasaray taraftarının maçı izlemek üzere tribüne gelme hakkı bulunuyor. Galatasaraylı taraftarlar, en son Kadıköy'de Fenerbahçe derbisini 6 yıl önce 24 Ekim 2010'da izlemişti.

Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-kırmızılı taraftarlar için bilet satışı bugün saat 10.00'dan itibaren 107 liradan "www.passo.com.tr" internet sitesinden başladı.

İL SPOR GÜVENLİK TOPLANTISI ÖNEMLİ

Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe maçına gidiş güzergahı ve alınan önlemler 15 Kasım Salı günü yapılacak derbi il güvenlik toplantısında karara bağlanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinden birer temsilci, stad müdürü, emniyetin spor şube müdürlüğü ve vali yardımcısı hem derbi için alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatıracak hem de aylık toplantıda İstanbul'daki spor müsabakalarının tedbirlerine bakacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ...

Fenerbahçeli yöneticiler takıma güveniyor ve uzun bir aradan sonra Galatasaray taraftarlarının da izleyebileceği derbi için tatsız bir olay yaşanmaması konusunda her türlü tedbiri aldıklarını belirtiyorlar.

METİN DOĞAN: "HERKESİN BELİRLEYECEĞİ BİR GÖRSEL ŞÖLEN DE HAZIRLIYORUZ"

Fenerbahçe'nin stattan sorumlu yöneticisi Metin Doğan verdiği bilgilerde taraftarların biletleri tüketmek üzere olduğunu belirterek; "Stadımız tamamen dolu olacak. Çok az bilet kaldı. Taraftar yoğun ilgi gösteriyor bu da sistemin yavaşlamasına sebep oluyor ama şunu söyleyebilirim stadımız full olacak ve görsel şölen anlamında hazırlıklarımız var. Bu da yakında netleşir" şeklinde konuştu.

6 yıl aradan sonra Galatasaraylı taraftarların da izleyeceği derbi için tedbirlerini aldıklarını da ifade eden Doğan, "Bizim üzerimize düşen tedbirlerimizi aldık. Alınacak genel önlemleri il spor güvenlik toplantısında hep birlikte karara bağlayacağız" dedi.

FENERBAHÇE ASBAŞKANI'NDAN GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ MESAJ

Nihat Özbağı: "İnşallah eski günlerdeki gibi iyi bir başlangıç olur"

Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özbağı ise, "Yeni stadımızla birlikte Galatasaray'a karşı hep üstün olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Bizim takımımıza güvenimiz her zaman tam. Galatasaray taraftarları maça alınacak. Gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Önemli bir hadise olacağına inanmıyorum. İnşallah eski günlerdeki gibi iyi bir başlangıç olur" açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ise iyi bir maç olmasını dilerken "İnşallah kazanırız" şeklinde konuştu.