Gözler dünya derbisine çevrildi
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, 20 Kasım'da bir dünya derbisi olarak adlandırılan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine bir kez daha sahne olacak.
İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü ve Kulüpler Birliği'nin bu sezon almış olduğu karar ile "deplasman yasağı" kalkmıştı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de aynı uygulama geçerli olacak ve yaklaşık 2 bin 300 Galatasaray taraftarının maçı izlemek üzere tribüne gelme hakkı bulunuyor. Galatasaraylı taraftarlar, en son Kadıköy'de Fenerbahçe derbisini 6 yıl önce 24 Ekim 2010'da izlemişti.
Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-kırmızılı taraftarlar için bilet satışı bugün saat 10.00'dan itibaren 107 liradan "www.passo.com.tr" internet sitesinden başladı.
İL SPOR GÜVENLİK TOPLANTISI ÖNEMLİ
Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe maçına gidiş güzergahı ve alınan önlemler 15 Kasım Salı günü yapılacak derbi il güvenlik toplantısında karara bağlanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinden birer temsilci, stad müdürü, emniyetin spor şube müdürlüğü ve vali yardımcısı hem derbi için alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatıracak hem de aylık toplantıda İstanbul'daki spor müsabakalarının tedbirlerine bakacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ...
Fenerbahçeli yöneticiler takıma güveniyor ve uzun bir aradan sonra Galatasaray taraftarlarının da izleyebileceği derbi için tatsız bir olay yaşanmaması konusunda her türlü tedbiri aldıklarını belirtiyorlar.
METİN DOĞAN: "HERKESİN BELİRLEYECEĞİ BİR GÖRSEL ŞÖLEN DE HAZIRLIYORUZ"
Fenerbahçe'nin stattan sorumlu yöneticisi Metin Doğan verdiği bilgilerde taraftarların biletleri tüketmek üzere olduğunu belirterek; "Stadımız tamamen dolu olacak. Çok az bilet kaldı. Taraftar yoğun ilgi gösteriyor bu da sistemin yavaşlamasına sebep oluyor ama şunu söyleyebilirim stadımız full olacak ve görsel şölen anlamında hazırlıklarımız var. Bu da yakında netleşir" şeklinde konuştu.
6 yıl aradan sonra Galatasaraylı taraftarların da izleyeceği derbi için tedbirlerini aldıklarını da ifade eden Doğan, "Bizim üzerimize düşen tedbirlerimizi aldık. Alınacak genel önlemleri il spor güvenlik toplantısında hep birlikte karara bağlayacağız" dedi.
FENERBAHÇE ASBAŞKANI'NDAN GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ MESAJ
Nihat Özbağı: "İnşallah eski günlerdeki gibi iyi bir başlangıç olur"
Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özbağı ise, "Yeni stadımızla birlikte Galatasaray'a karşı hep üstün olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Bizim takımımıza güvenimiz her zaman tam. Galatasaray taraftarları maça alınacak. Gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Önemli bir hadise olacağına inanmıyorum. İnşallah eski günlerdeki gibi iyi bir başlangıç olur" açıklamasında bulunmuştu.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ise iyi bir maç olmasını dilerken "İnşallah kazanırız" şeklinde konuştu.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:20
- Gemileri yaktı
Toplam 3
Yorum
gs aslan 34 galatasayarımızın kalteli ama takımında hoca yüzünden ilk 11 e girememiş adamlara yönelmesi lazım mesela depay,schweinsteiger,kondogbia,niasse,nuri,subotic bu tarz isimler kiralayıp performasına göre alım yapılmalı
- F.Bahçe'ye 22'lik cevher
Toplam 8
Yorum
ertuğrul kimi bekliyordun ronaldınho yumu
- 17 yıla takılmayın
Toplam 9
Yorum
4,3,3 önde basmamız lazım çünkü topal yok top çıkaramasınlar ve ortasahanın bo bol şut atıp dikine oynaması lazım bunun için ilk yarı 4,3,3 , 4 lünün önünde de jong sol iç tolga sağ iç selçuk olmalı hem kanat akınlarında beke yardım ederler ileri 3 lü sneijder bruma eren olmalı sneijder zaten sola çekiyor koy solda oynasın bari ikinci yarı yasin ve podolski hamlesi yapılır!
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