"600-650 milyon dolarlık rakamlara..."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Süper Lig yayın ihalesi öncesi, "Geçen sene ocak ayında deklare ettiğimiz 600-650 milyon dolarlık tahmini rakamlara çok çok yakın bir yerlerde biteceğine inandığımız bir ihale modeli oluşturduk. Göreceksiniz yüz milyonlarca dolarlık bir değer artışı ile Türk futbolu dev bir adım atmış olacak" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yapılan Yayın İhalesi Durumunun Niahi Değerlendirmesi Toplantısı'nın ardından Başkan Göksel Gümüşdağ basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Türk futbolu dev bir adım atmış olacak"

2014 yılının Ağustos ayından beri, Kulüpler Birliği gündeminde en önemli konunun daima yayın ihalesi olduğunu belirten Gümüşdağ, "Kulüplerimizin geleceği, yeni dönem yayın ihalesi modelinin sağlıklı işlemesine ve futbolumuzun değerlerinin sürekli artmasına bağlı olduğunun bilinciyle 2 yılı aşkın bir süredir devam eden çok titiz bir çalışmanın son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yayın ihalesi modelini oluşturmaya başladığımız ilk günlerde gerek hedeflediğimiz rakam itibarıyla, gerekse kulüplerimizin böylesine kompleks bir konuda uzlaşma kabiliyeti hususunda oldukça olumsuz görüşler beyan edilmişti. 2010 yılında elde edilen rakamı bulmak bile imkansız dendi. Kulüpler uzlaşamaz dendi. Ama gördük ki, kulüplerimiz bu sürecin başından sonuna kadar tam bir uyum ve uzlaşı içerisinde tek vücud olarak hareket ettiler ve geçen sene Ocak ayında deklare ettiğimiz 600 - 650 milyon dolarlık tahmini rakamlara çok çok yakın bir yerlerde biteceğine inandığımız bir ihale modeli oluşturduk. Yayın ihalesi çok yakında sonuçlanacak. Göreceksiniz yüz milyonlarca dolarlık bir değer artışı ile Türk futbolu dev bir adım atmış olacak. Tabi bu süreçte TFF'nin katkılarını asla göz ardı edemeyiz. Özellikle 5 Haziran 2015 yılında imzaladığımız mutabakat zaptı ile kulüplerimize devrettikleri yüzde 8 komisyon payı ve sonrasında oluşturduğumuz yayın ihalesinin içinde yer almaları, toplam ihale değerini arttırmaya yönelik çok değerli katkılarından dolayı onlara müteşekkiriz" diye konuştu.



"Başarı modellerinin hepsini inceledik"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesi sürecinde Peter Kenyon, Phil Lines, Nic Coward gibi futbol ekonomisi uzmanı profesyonel isimlerden danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade ederek, "Dünyadaki başarılı modellerin hepsini inceledik. Lig başkanlarıyla, yayın ihale komisyonlarıyla, medya kuruluşlarıyla kurduğumuz ilişkilerde bu danışmanlarımızın katkıları büyük olmuştur. Bu insanlar Avrupa'nın en büyük liglerinin yayın haklarının pazarlanması konusunda marka olmuş insanlar. Dolayısıyla tamamen şeffaf, profesyonel, Türk futbolunun, kulüplerimizin, tüm futbol paydaşlarımızın çıkarlarını hakkani bir şekilde optimize eden bir çalışma süreci yönettiğimizin bir anlamda garantörleri. Kasım ayının 21'inde gerçekleşecek olan bu ihale, inanıyoruz ki elimizden gelenin en iyisi olarak tarihe geçecektir. Emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de bu yolculuk boyunca medyada verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Meseleyi enine boyuna ve dürüst bir şekilde kamuoyuna aktardınız ve böylece Türk futbolunun - dolayısıyla yayın ihalesinin - değerini arttırmamıza katkıda bulundunuz. Hepimiz için hayırlı olması dileğiyle tüm kulüplerimiz ve Kulüpler Birliği adına herkese saygılarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.