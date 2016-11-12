4 takviye olacak
Akhisar’ın hocası Tolunay Kafkas, “takım güçlenecek” dedi ve ekledi: Devre arasını bekliyoruz. 4 önemli oyuncu gelecek. Mevkilerini açıklarsam, o pozisyonda görev yapan futbolcularıma haksızlık yapmış olurum. Ancak bir oyuncu mutlaka stoper olacak” dedi
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, devre arasında kadroya 4 takviye yapacaklarını açıklarken, hangi mevkilere transfer planladığını söylemedi. "Mevkilerini açıklarsam, o pozisyonda görev yapan futbolcularıma haksızlık yapmış olurum" diyen tecrübeli teknik adam, "Sadece birinin stoper olduğunu belirtebilirim. Transferde kulübün bütçesini ve takım içi dengeleri dikkate alarak hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. Kafkas, Akhisar'da göreve başladığında kanat oyuncularının yetersiz olduğunu ve devre arasında bu eksiği giderecekleri mesajını vermişti.
AF YOLU KAPALI
Kafkas , kadro dışı bırakılan Douglao ve Sami'nin takıma dönmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Ben olduğum sürece bu iki oyuncu takıma katılamaz, forma giyemez. Benim karakter yapım ve teknik adamlığım gruplaşmaya kesinlikle izin vermez. İki arkadaşa bu konuda gerekli mesajları verdik ama uymadılar. Sonucuna katlanacaklar" ifadesini kullandı. Kafkas ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarını sözlerine ekledi.
GENÇLERBİRLİĞİ
RAKİP ANKARA DEMİR
Gençlerbirliği milli maç arası nedeniyle bugün Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ankara Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. G.Birliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
ADANASPOR
Jurcic'ten Beşiktaş analizi
Teknik Direktörü Jurcic, yaklaşan Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Oyuncularımla sürekli konuşuyorum. Bu maçta basit hata yaparsak Beşiktaş cezayı keser. Blok halinde onları durdurup, gol aramalıyız. Biz iyi bir takımız" dedi.
BURSASPOR
Mücadeleye devam!
BURSASPOR'un, Galatasaray'dan transfer ettiği Bilal Kısa, yeşil-beyazlı taraftarların kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Burada olduğum sürece mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Takıma faydalı olmak zorundayım." diye konuştu.
Ç.RİZESPOR
Rize'nin prensi Robin Yalçın
AF YOLU KAPALI
Kafkas , kadro dışı bırakılan Douglao ve Sami'nin takıma dönmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Ben olduğum sürece bu iki oyuncu takıma katılamaz, forma giyemez. Benim karakter yapım ve teknik adamlığım gruplaşmaya kesinlikle izin vermez. İki arkadaşa bu konuda gerekli mesajları verdik ama uymadılar. Sonucuna katlanacaklar" ifadesini kullandı. Kafkas ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarını sözlerine ekledi.
GENÇLERBİRLİĞİ
RAKİP ANKARA DEMİR
Gençlerbirliği milli maç arası nedeniyle bugün Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ankara Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. G.Birliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
ADANASPOR
Jurcic'ten Beşiktaş analizi
Teknik Direktörü Jurcic, yaklaşan Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Oyuncularımla sürekli konuşuyorum. Bu maçta basit hata yaparsak Beşiktaş cezayı keser. Blok halinde onları durdurup, gol aramalıyız. Biz iyi bir takımız" dedi.
BURSASPOR
Mücadeleye devam!
BURSASPOR'un, Galatasaray'dan transfer ettiği Bilal Kısa, yeşil-beyazlı taraftarların kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Burada olduğum sürece mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Takıma faydalı olmak zorundayım." diye konuştu.
Ç.RİZESPOR
Rize'nin prensi Robin Yalçın
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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