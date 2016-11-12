4 takviye olacak

Akhisar’ın hocası Tolunay Kafkas, “takım güçlenecek” dedi ve ekledi: Devre arasını bekliyoruz. 4 önemli oyuncu gelecek. Mevkilerini açıklarsam, o pozisyonda görev yapan futbolcularıma haksızlık yapmış olurum. Ancak bir oyuncu mutlaka stoper olacak” dedi

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, devre arasında kadroya 4 takviye yapacaklarını açıklarken, hangi mevkilere transfer planladığını söylemedi. "Mevkilerini açıklarsam, o pozisyonda görev yapan futbolcularıma haksızlık yapmış olurum" diyen tecrübeli teknik adam, "Sadece birinin stoper olduğunu belirtebilirim. Transferde kulübün bütçesini ve takım içi dengeleri dikkate alarak hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. Kafkas, Akhisar'da göreve başladığında kanat oyuncularının yetersiz olduğunu ve devre arasında bu eksiği giderecekleri mesajını vermişti.



AF YOLU KAPALI

Kafkas , kadro dışı bırakılan Douglao ve Sami'nin takıma dönmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Ben olduğum sürece bu iki oyuncu takıma katılamaz, forma giyemez. Benim karakter yapım ve teknik adamlığım gruplaşmaya kesinlikle izin vermez. İki arkadaşa bu konuda gerekli mesajları verdik ama uymadılar. Sonucuna katlanacaklar" ifadesini kullandı. Kafkas ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarını sözlerine ekledi.



GENÇLERBİRLİĞİ

RAKİP ANKARA DEMİR

Gençlerbirliği milli maç arası nedeniyle bugün Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ankara Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. G.Birliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.





A DANASPOR

Jurcic'ten Beşiktaş analizi

Teknik Direktörü Jurcic, yaklaşan Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Oyuncularımla sürekli konuşuyorum. Bu maçta basit hata yaparsak Beşiktaş cezayı keser. Blok halinde onları durdurup, gol aramalıyız. Biz iyi bir takımız" dedi.



BURSASPOR

Mücadeleye devam!

BURSASPOR'un, Galatasaray'dan transfer ettiği Bilal Kısa, yeşil-beyazlı taraftarların kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Burada olduğum sürece mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Takıma faydalı olmak zorundayım." diye konuştu.



Ç.RİZESPOR

Rize'nin prensi Robin Yalçın