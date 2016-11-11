 Derbinin biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Derbinin biletleri satışa çıktı

    Derbinin biletleri satışa çıktı

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi maçın biletleri genel satışa çıktı.

    7-8 Kasım tarihlerinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için, 9-10 Kasım tarihlerine Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıkan biletler bugün ise genel satışa açıldı.

    Taraftarlar için uygulanacak bilet fiyatları şöyle:

    OKUL AÇIK :100,00

    MİGROS TRİBÜNÜ :100,00

    BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :130,00

    BORAJET TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK :150.00

    MARATON ÜST C-D-E-F-G BLOK :150.00

    FENERIUM ALT-MARATON ALT H-I BLOK :200,00

    FENERIUM ALT-MARATON ALT G BLOK :250,00

    FENERIUM ALT-MARATON F BLOK :250,00

    FENERIUM ALT-MARATON ALT E BLOK :260,00

    1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK :400.00

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbinin biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.