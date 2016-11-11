Derbinin biletleri satışa çıktı

7-8 Kasım tarihlerinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için, 9-10 Kasım tarihlerine Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıkan biletler bugün ise genel satışa açıldı.

Taraftarlar için uygulanacak bilet fiyatları şöyle:

OKUL AÇIK :100,00



MİGROS TRİBÜNÜ :100,00



BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :130,00



BORAJET TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK :150.00



MARATON ÜST C-D-E-F-G BLOK :150.00



FENERIUM ALT-MARATON ALT H-I BLOK :200,00



FENERIUM ALT-MARATON ALT G BLOK :250,00



FENERIUM ALT-MARATON F BLOK :250,00



FENERIUM ALT-MARATON ALT E BLOK :260,00



1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK :400.00