Derbinin biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi maçın biletleri genel satışa çıktı.
Taraftarlar için uygulanacak bilet fiyatları şöyle:
OKUL AÇIK :100,00
MİGROS TRİBÜNÜ :100,00
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :130,00
BORAJET TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK :150.00
MARATON ÜST C-D-E-F-G BLOK :150.00
FENERIUM ALT-MARATON ALT H-I BLOK :200,00
FENERIUM ALT-MARATON ALT G BLOK :250,00
FENERIUM ALT-MARATON F BLOK :250,00
FENERIUM ALT-MARATON ALT E BLOK :260,00
1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK :400.00
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:26
- De Boer geliyor
Toplam 7
Yorum
SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Toplam 3
Yorum
tebrikler tebrikler, olması gereken iyi olan kazansın.
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