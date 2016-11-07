Rize fırsat tepti
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, 2-1 önde götürdüğü maçta 85’te Roni’nin golüne engel olamadı ve bir puana razı oldu
İKİ TOP DİREKTE PATLADI
Ev sahibi Çaykur Rizespor'un gollerini ise 45+1. dakikada Jakob Jantscher ve 71. dakikada Robin Yalçın attı. Karşılaşmada özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Karadeniz ekibinde, 60 ve 61. dakikalarda iki top direkten döndü. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltirken, Adanaspor da puanını 6 yaptı. Maçtan sonra Çaykur Rizesporlu oyuncular galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Adanaspor'da ise 1 puanın sevinci vardı.
Yukarı sıçrama maçıydı
ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana maçının kendileri için yukarı sıçrama maçı olduğunu ama bu fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Karaman, "İkinci yarı baskımız var, iki direkten dönen top var. Buna rağmen 2-1'i yakaladık. Ancak basit hatalar sonucu berabere kaldık" dedi.
Jurcic: Bir puan çok kıymetli
ADANASPOR'da teknik direktör Krunoslav Jurcic, aldıkları bir puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Jurcic, "Bizim için bu bir puan çok kıymetli. Sadece puansal anamda değil öz güven eksikliğini toparlama anlamında da önemli bir maçtı. İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı hatalar yaptık" dedi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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