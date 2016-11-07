Rize fırsat tepti

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, 2-1 önde götürdüğü maçta 85’te Roni’nin golüne engel olamadı ve bir puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.Yeni Rize Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Adanaspor'un gollerini 24. ve 85. dakikalarda Roni kaydetti.



İKİ TOP DİREKTE PATLADI

Ev sahibi Çaykur Rizespor'un gollerini ise 45+1. dakikada Jakob Jantscher ve 71. dakikada Robin Yalçın attı. Karşılaşmada özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Karadeniz ekibinde, 60 ve 61. dakikalarda iki top direkten döndü. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltirken, Adanaspor da puanını 6 yaptı. Maçtan sonra Çaykur Rizesporlu oyuncular galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Adanaspor'da ise 1 puanın sevinci vardı.



Yukarı sıçrama maçıydı

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana maçının kendileri için yukarı sıçrama maçı olduğunu ama bu fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Karaman, "İkinci yarı baskımız var, iki direkten dönen top var. Buna rağmen 2-1'i yakaladık. Ancak basit hatalar sonucu berabere kaldık" dedi.



Jurcic: Bir puan çok kıymetli

ADANASPOR'da teknik direktör Krunoslav Jurcic, aldıkları bir puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Jurcic, "Bizim için bu bir puan çok kıymetli. Sadece puansal anamda değil öz güven eksikliğini toparlama anlamında da önemli bir maçtı. İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı hatalar yaptık" dedi.