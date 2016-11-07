 Konya’ya Paşa morali – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Konya’ya Paşa morali

    Konya’ya Paşa morali

    ’nde hayal kırıklığı yaşayan , evinde ağırladığı ’yı Ömer Ali ve Bajic ile yıkıp 3 puanı aldı.

    , Avrupa'da yaşadığı moral bozukluğunu 'de Kasımpaşa galibiyetiyle unuttu: 2-1. Konya Büyükşehir Torku Arena'da Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını; Ömer Ali ve Bajic'in 7 dakikaya sığdırdığı 2 golle önde kapayan Aykut Kocaman'ın talebeleri, 10. haftayı 3 puanla geride bıraktı. Son haftaların başarılı ekibi ise bu gollere Adem Büyük ile karşılık verdi ama Konya'dan puan çıkaramadı. 13 puanla 6. sıraya yükselen Konyaspor, milli maç arasından sonra G.Antep'e konuk olacak. Paşa ise Karabük'ü ağırlayacak.

    3 PUAN SEVİNCİ
    Kasımpaşa karşısında 3 puanı 2 golle alan Atiker Konya-sporlu futbolcular, galibiyeti böyle kutladılar

    'BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI'
    Konyaspor Teknik Direktörü , Kasımpaşa galibiyetiyle bir nebze olsun sıkıntılı giden dönemi lehlerine doğru çevirdiklerini söyledi. Kocaman, "İlk yarıda son 7 haftaya girerken dışarda 4, içeride 3 maç var. Yorgun ve zor günler geçiriyorduk. Böyle bir durumda galibiyete çok ihtiyacımız vardı" dedi.

    'MİLLİ MAÇ ARASI BİZE İYİ GELECEK'
    Kasımpaşa Teknik Direktörü , ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını ancak kendi hatalarından yedikleri golün ardından hakemle uğraşmaktan konsantrasyon dağınıklığı yaşadıklarını vurgulayarak, "Niyetimiz buradan puan almaktı, ama olmadı. Milli maç arası bize iyi gelecek. Eksikler geri dönecek" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:24
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