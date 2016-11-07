Konya’ya Paşa morali
Avrupa Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan Atiker Konyaspor, evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı Ömer Ali ve Bajic ile yıkıp 3 puanı aldı.
3 PUAN SEVİNCİ
Kasımpaşa karşısında 3 puanı 2 golle alan Atiker Konya-sporlu futbolcular, galibiyeti böyle kutladılar
'BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI'
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa galibiyetiyle bir nebze olsun sıkıntılı giden dönemi lehlerine doğru çevirdiklerini söyledi. Kocaman, "İlk yarıda son 7 haftaya girerken dışarda 4, içeride 3 maç var. Yorgun ve zor günler geçiriyorduk. Böyle bir durumda galibiyete çok ihtiyacımız vardı" dedi.
'MİLLİ MAÇ ARASI BİZE İYİ GELECEK'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını ancak kendi hatalarından yedikleri golün ardından hakemle uğraşmaktan konsantrasyon dağınıklığı yaşadıklarını vurgulayarak, "Niyetimiz buradan puan almaktı, ama olmadı. Milli maç arası bize iyi gelecek. Eksikler geri dönecek" dedi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:24
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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