 Kayserispor kaçamadı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kayserispor kaçamadı

    Kayserispor kaçamadı

    Nakoulma ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 90’da Mehmet’in golüne engel olamadı. Osmanlı’nın 3 puan özlemi 6 maça çıktı

    Avrupa'da tarih yazan evinde konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal deplasmanında aldığı galibiyetle liderliğe yükselen başkent temsilcisi, ligde yine umduğunu bulamadı. Ligde son 5 haftada galibiyet alamayan Osmanlıspor, alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak, 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçın 58'inci dakikasında Kayserispor, Nakoulma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Avrupa yorgunu Osmanlıspor, aradığı golü, 90'da buldu. Mehmet Güven'in kafa golüyle maça dengeyi getiren Osmanlıspor, sahasında 1 puanla yetindi. Maç sonrası Kayserispor takımı büyük üzüntü yaşadı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:29
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