 Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat

    Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat

    Gençlerbirliği yönetimi ile 'in toplantısı sona erdi. Taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. ? Başkent ekibinde İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, son olarak Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Ümit Özat getirildi.

    Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın katılmadığı toplantıya Başkan vekili Niyazi Akdaş, Arif Ölmez, Genel Sayman Sinan Gürsoy, ve menejeri katıldı. Ancak taraflar arasındaki görüşme çok kısa sürdü. Alınan bilgiye göre karşılıklı şartlarda anlaşamayan taraflar düşünmek için süre istedikleri öğrenildi. Ancak, İbrahim Üzülmez'in Gençlerbirliği takımı ile yaptığı sözleşmede, taraflar tazminatsız olarak fesih yapabilir maddesi olduğu ve bu nedenle görüşmenin kısa sürdüğü ifade edildi. Tazminat alamayacak olan ve sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihinde bitecek olan İbrahim Üzülmez'in, kalan 7 aylık maaşını istediği ve görüşmenin bu nedenle tıkandığı öğrenildi.

    GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA
    Başkent ekibinden resmi açıklama geldi. "İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ederiz" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında takımımızın başına geçen İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrıldı. Başta Üzülmez olmak üzere yardımcıları Atilla Gerin, Ümüt Şahin, Slavchce Vojneski, Hakan Yurtvermez ve Ivan Jovanovski'ye bugüne kadar takımımıza olan katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki çalışma yaşamlarında başarılar dileriz."

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:14
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